Counter-Strike 2: Neuauflage des legendären Shooters jetzt verfügbar

Counter-Strike 2 ist jetzt offiziell verfügbar. Die Neuauflage des legen­dären Taktik-Shooters steht ab sofort auch als kostenloses Upgrade für die Besitzer von CS:GO zur Verfügung. Die Entwickler von Valve werben mit vielen Neuerungen und alten Qualitäten.

Valve hat Counter-Strike 2 offiziell über seinen Spieledienst Steam veröffentlicht . Wer bereits Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) sein Eigen nennt, kann das neue Spiel ab sofort nutzen. Es löst CS:GO ab, so dass der ältere Titel jetzt praktisch aufgegeben wird. Die neue Ausgabe wird als "Free To Play"-Titel vermarktet, steht also in der Grundversion kostenlos zum Download bereit.Der Spielehersteller hatte Counter-Strike 2 im März 2023 angekündigt und schon damals versprochen, dass man wieder spannende Matches bieten will und dabei die bekannten Karten neu beleben möchte. Die Auswahl reicht von fast unveränderten Maps über solche, die nur in einigen bestimmten Punkten aufgefrischt wurden, bis hin zu vollständig überarbeiteten Karten, die in ganz neuem Glanz "erstrahlen" sollen.Anhand der alten, unveränderten Karten sollen die Spieler die Neuerungen im Gameplay in gewohnter Umgebung kennenlernen können. Bei den sogenannten "Upgrade"-Maps soll die neue Source 2-Engine ihre Stärken vor allem durch die Lichteffekte zur Schau stellen. Bei den sogenannten "Overhaul"-Maps, also jenen, die vollständig überarbeitet wurde, soll Source 2 alle seine Fähigkeiten beweisen können.Auch die für Counter-Strike so charakteristischen Rauchgranaten wurden überarbeitet. Ihr Rauch soll sich nun dynamisch verhalten und unter anderem auf Geschosse und Bewegungen reagieren. Außerdem passt sich der Rauch der Umgebung an, sodass zum Beispiel Räume damit ausgefüllt werden.Eine weitere Neuerung sind die sogenannten Subtick-Updates, bei denen die Server auch zwischen den in 64-Hertz-Abständen erfolgenden Ticks die Bewegungen und Aktionen der Spieler erfassen können. Das Resultat sollte eine schnellere Reaktionsfähigkeit im Spiel sein, so die Entwickler. Wer in CS:GO Cosmetics erworben hat, soll diese übrigens in Counter-Strike 2 uneingeschränkt weiter nutzen können.