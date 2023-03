Spieldateien im Netz: Counter-Strike 2 ist schon vollständig geleakt

Valve hat Counter-Strike 2 vor Kurzem offiziell angekündigt und gewährt bisher nur wenigen ausgewählten Nutzern Testzugang. Das konnte aber nicht verhindern, dass ein Teilnehmer des exklusiven Beta-Programms das vollständige Spiel leakt und als Torrent bereitstellt.

CS 2 ist kurz nach dem Start des Testzugangs vollständig geleakt

Counter-Strike 2D - Kostenloser Online-Shooter

Counter-Strike 2, kurz CS2, ist ohne Zweifel eines der meist erwarteten Spiele. Nach der Ankündigung durch Valve hatte der Entwickler mitgeteilt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nur ausgewählten Nutzern Testzugang gewähren wird - unter anderem auf Basis der Aktivitäten in CS:GO. Der Release soll dann "im Sommer 2023" erfolgen, vorher dürfte noch eine offene Testphase stattfinden. Wie Wccftech berichtet, bietet sich besonders Ungeduldigen jetzt noch eine andere Möglichkeit. Ein Mitglied des exklusiven Tester-Kreises hat den vollständigen Counter-Strike 2 Beta-Build ins Netz gestellt.Wie der Twitter-Nutzer Artie Yamamoto ausführt, stehen für die Spieldateien dann auch wenig später entsprechend Torrents zum Download bereit. War der Zweifel an der Echtheit des Leaks zunächst noch groß, konnte Yamamoto diese schnell anhand der digitalen Signatur der CS2.exe-Datei durch Valve bestätigen.Wenig später hatte der Tüftler dann unter Zuhilfenahme des Emulator "Goldberg Steam Emu" das Spiel dann auch offline zum Laufen gebracht, das mache auch "ziemlich Spaß". Auf einige Screenshots sind Menüs und Interface-Elemente sowie Eindrücke der runderneuerten Grafik zu sehen.Ein Video von Spielszenen liefert Yamamoto nicht, im Prinzip können mit der inoffiziellen Offline-Version aber viele der neuen Funktionen des Spiels ausprobiert werden - so unter anderem die neuen Rauchgranaten, die volumetrische Wolken erzeugen und durch Sprenggranaten und Schüsse beeinflusst werden können. Auf das Kernspiel mit Multiplayer-Funktionen erhält man so aber natürlich noch keinen Zugriff.