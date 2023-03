Zugang zur Counter-Strike 2-Beta: Angeblicher Invite-Trick bringt nichts

Wer CS:GO viel gespielt hat, der hat auch bessere Chancen auf eine Einladung für den Beta-Test von Counter-Strike 2 . Nach der Ankündigung hat dieser Invite-Mechanismus Spieler dazu veranlasst, gezielt Spielstunden anzusammeln. Doch Valve erteilt dem "Trick" eine Absage.

Mit der Ankündigung von Counter-Strike 2 hatte Valve auch eine erste Beta für Spieler auf Windows-PCs gestartet. Doch wie kann man Zugang zu dem limitierten Playtest erhalten? Auf die drängendste Frage vieler Fans hatte der Entwickler in einem FAQ-Artikel Antwort gegeben. Demnach ist für die Auswahl der Einladungen eine ganze Reihe von Faktoren entscheidend - unter anderem die "kürzliche Spielzeit auf offiziellen Valve-Servern". Dieser Punkt hatte in einigen ungeduldigen Spielern die Hoffnung geweckt, dass sie einen Trick für den schnelleren Zugang zum Spieltest gefunden hatten.Die einfache Idee: Wenn Valve nach Spielstunden über den Zugang entscheidet, dann sollte man mit mehr Zeit auf dem Konto in der Schlange weiter nach vorn rücken können. Also machten sich laut Windows Central jüngst unzählige Spieler daran, mit endlosem Spielen oder schlicht durch "Leerlauf" in Matches die vermeintlich wertvollen Stunden einzusammeln. Diese Entwicklung ist dann wohl auch Valve nicht entgangen, die sich schnell mit einer schlechten Botschaft für die Testwilligen zu Wort meldeten.Die klare Botschaft: Was mit "kürzliche Spielzeit" gemeint ist, wurde hier wohl etwas zu hoffnungsvoll gedeutet. "Der Leerlauf auf offiziellen Matchmaking-Servern in CS:GO erhöht nicht eure Chancen, in den CS2 Limited Test zu kommen. Die Spielzeit, die zählt, ist die Spielzeit vor dem Start des Limited Tests", so die offizielle Mitteilung der Entwickler. Kurz gesagt: Das Sammeln von Spielstunden nach der Ankündigung hatte keine Auswirkung.