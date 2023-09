Microsoft will die "experimentellen" Surface-Geräte zurückfahren

Die Surface-Reihe ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Was als neuartiges Hybrid-Tablet begann, stellt nun die Grundlage für die gesamten Hardware-Bemühungen des Redmonder Konzerns dar. Doch Microsoft will hier das Produktangebot offenbar straffen.

Surface ist schon lange ein essenzieller Microsoft-Teil

Zusammenfassung Microsoft will Surface-Produktangebot straffen

"Exotische" Geräte wie Surface Headphones gestrichen

Surface Studio und Surface Duo ebenfalls aufgegeben

Pläne für Surface Laptop SE 2 und Surface Pro mit elf Zoll gestrichen

Innovationsstopp vermutlich Grund für Abgang von Panos Panay

Microsoft will sich auf profitablere Geräte konzentrieren

Surface-Reihe bleibt trotzdem wichtiger Teil von Microsofts Hardware-Angebot

Vor mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt hat Microsoft das erste Surface-Gerät veröffentlicht und anfangs wurde der Konzern hierfür eher belächelt. Doch mittlerweile ist derartige Hardware aus dem Produktangebot von Microsoft nicht mehr wegzudenken. Intern meinen die Redmonder allerdings mittlerweile, dass es zu viel geworden ist.Das jedenfalls schreibt aktuell Insider : Denn dort hat man in Erfahrung bringen können, dass Microsoft das Surface-Angebot um einige "exotische" Geräte reduzieren will bzw. diese bereits gestrichen hat. Konkret werden die Surface Headphones erwähnt: Die zweite Ausgabe der Kopfhörer war ursprünglich für dieses Jahr geplant, diese Hardware wird nun aber doch nicht veröffentlicht.Den Bericht bestätigte inzwischen auch Windows Central , der als bestens vernetzt geltende Zac Bowden hat für seinen Artikel außerdem in Erfahrung bringen können, dass auch beim Surface Studio sowie dem Surface Duo der Rotstift angesetzt wird. Der ungewöhnliche All-in-One-Rechner sowie das Doppel-Display-Smartphone werden also ebenfalls aufgegeben - beim Duo ist das allerdings nicht wirklich überraschend oder neu. Das bedeutet zwar nicht, dass diese Gerätereihen niemals wieder reaktiviert werden können, derzeit sind sie aber wohl auf dem Abstellgleis - und könnten dort für immer bleiben.Außerdem hat Microsoft geplant, im Frühjahr ein Surface Laptop SE 2 zu veröffentlichen, laut Windows Central wurden das aber in sprichwörtlich letzter Minute abgeblasen. Außerdem war ein Surface Pro mit elf Zoll in Vorbereitung, auch dieses wurde aber gestrichen.Dieser Innovationsstopp, wenn man es so nennen will, soll auch einer der Gründe für den Abgang von Panos Panay gewesen sein: Der Surface-Co-Vater hat sich immer wieder für neue und einzigartige Hardware-Ideen eingesetzt, Microsoft hingegen wollte sich auf jene Geräte konzentrieren, die tatsächlich Geld bringen.