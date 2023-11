Die Krypto-Szene folgt offenkundig einem einfachen Grundprinzip: Je schlechter es läuft, umso heftiger wird gefeiert. Eine Konferenz für NFT-Besitzer endete damit, dass sich diverse Teilnehmer mit Augenproblemen und Verbrennungen aus dem Krankenhaus meldeten.

Am Wochenende hatte der Bored Ape Yacht Club (BAYC) zu der Zusammenkunft nach Hongkong geladen. Kommen durften ausschließlich Besitzer von Bored Ape-NFTs, die vor gut zwei Jahren mit einem ordentlichen Hype unter die Leute gebracht wurden. Seitdem ist der Wert der Krypto-Token allerdings massiv gesunken und die Käufer verloren stattliche Geldbeträge.Da muss man sich als Veranstalter natürlich ins Zeug legen, um die Stimmung trotzdem hochzuhalten. Also wurde eine Bühnenshow mit offenbar völlig ausufernder Technik aufgefahren. Die Folge waren Berichte von extremen Augenschmerzen und Sehstörungen."Ich wachte um 04:00 Uhr auf und konnte nichts mehr sehen. Ich hatte so starke Schmerzen und meine ganze Haut ist verbrannt. Ich musste ins Krankenhaus", schrieb ein Teilnehmer laut eines Berichtes des US-Magazins 404media am letzten Tag der Veranstaltung. "Der Arzt sagte mir, dass die UV-Strahlung des Bühnenblitzes dies verursachte. Es hat die gleiche Wirkung wie Sonnenlicht. Ich kann bis jetzt nicht normal sehen."Andere Teilnehmer bestätigten diese Schilderungen, auch wenn sie teils aufgrund ihrer Brillen etwas besser wegkamen. "Die Toiletten mögen toll gewesen sein, aber was ist gestern Abend beim #ApeFest mit unseren Augäpfeln passiert?", schrieb ein anderer Besucher nach einem Foto, das ihn mit der Hose um die Knöchel auf einer Toilette sitzend in einem Raum zeigt, der in intensives Schwarzlicht getaucht ist. "Ich war schon auf vielen Konzerten, Festivals und dem Burning Man, aber noch nie habe ich solche Augenschmerzen erlebt."Trotz dieser Schilderungen gab es auch Lob für die Veranstalter. "Unglaubliche Veranstaltung und viele tolle Leute getroffen. Trotzdem habe ich, wie Dutzende andere, in dieser Nacht fast mein Augenlicht verloren", hieß es beispielsweise. Auch seitens des BAYC wurde inzwischen auf das Problem eingegangen: "Wir gehen davon aus, dass weniger als 1% der Besucher und Mitarbeiter der Veranstaltung diese Symptome hatten. Obwohl fast alle angegeben haben, dass sich ihre Symptome gebessert haben, empfehlen wir jedem, der sie verspürt, vorsichtshalber einen Arzt aufzusuchen."