Rückseite des iPhone 15 Pro ist wesentlich günstiger zu reparieren

Die Reparatur der Rückseite des iPhone 14 ist eine kostspielige Sache. In dieser Hinsicht hat Apple bei der neuen iPhone-Generation einen echten Fortschritt erreicht. Ist die Rückseite des iPhone 15 Pro defekt, verlangt der Konzern deutlich weniger für den Austausch.

Apple

Recht auf Reparatur

Das Glas von Smartphones ist in den vergangenen Jahren deutlich robuster geworden. Trotzdem wird immer wieder heiß darüber diskutiert, wie sinnvoll der Einsatz des Materials auf der Rückseite von Smartphones ist. Beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max kommt bei einem Unfall hier ein weiteres Problem hinzu. Wegen des komplexen Austauschs kostet ein "Rückglasschaden" 599 Euro beim Pro-Modell und sogar fast 669 Euro beim Pro Max.In dieser Hinsicht hatte Apple bei der Vorstellung der iPhone 15-Modelle wirklich gute Nachrichten, die aber nur in einem Nebensatz erwähnt wurden. Durch eine Anpassung des Aufbaus ist der Austausch der Rückseite der diesjährigen Pro- und Pro Max-Modelle viel leichter möglich. Die Konsequenz: Auch die Preise für eine offizielle Reparatur sinken drastisch.Apple hat auf seiner Seite " Reparatur und Service für das iPhone " mittlerweile auch alle Varianten des iPhones 15 erfasst. Demnach sinkt der Preis bei "Rückglasschaden" beim Spitzenmodell Pro Max auf 229 Euro - also um satte 440 Euro im Vergleich mit dem Vorgänger. Beim iPhone 15 Pro kostet diese Reparatur 199 Euro - also rund 400 Euro weniger als beim iPhone 14 Pro.Apple wird es auch wegen neuer Gesetze, die das Recht auf Reparatur und die Verantwortung der Produzenten immer genauer definieren, zum Handeln gezwungen. Bis 2030 hat sich der Konzern außerdem dazu verpflichtet, Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Bessere Reparierbarkeit kann bei diesem Ziel einen großen Beitrag leisten.