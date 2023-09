Komische Form: Perseverance-Rover entdeckt "Avocado" auf dem Mars

In regelmäßigen Abständen begegnet dem Mars-Rover Perseverance Gestein mit sehr komischen Formen und Farben, die die Fantasie beflügeln. Jetzt haben die Kameras einen Felsen eingefangen, in dem die Wissenschaftler eine große Avocado erkennen.

Sammlung der Kuriositäten

Zusammenfassung Mars-Rover Perseverance entdeckt avocadoähnliches Gestein

Kuriose Formationen sorgen für Spaß bei der Planetenerkundung

Felsen-Paar erinnert an zwei Hälften einer Avocado

Aufnahmen durch Mastcam-Z-Kamera des Rovers möglich

Multispektrales, stereoskopisches Bildgebungsinstrument dient als Hauptkamera

Häufige Entdeckung kurios geformter Felsen in diesem Jahr

Bilder vom Mars sind Beispiele für das Phänomen der Pareidolie

Neben den bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, die uns Perseverance liefert, hat das Team sowie aufmerksame Beobachter bei der Erkundung des Planeten auch immer wieder Spaß mit außergewöhnlichen Aufnahmen. Vor wenigen Tagen, am 8. September, war dem Rover eine solch kuriose Formation vor die Kamera-Linsen gekommen.Wie Space.com in seinem Bericht schreibt, könnten bei dem Felsen-Paar, das auf den Bildern zu sehen ist, Erinnerungen an die zwei Hälften einer Avocado aufkommen. Eine runde Hälfte ist im Vordergrund des Bildes zu erkennen, während die andere Hälfte in der Mitte mit einem Kern versehen scheint.Mit viel Fantasie kann die zerklüftete Oberfläche des Felsen an die Schale erinnern.Die Aufnahmen sind einmal mehr der Mastcam-Z-Kamera von Perseverance zu verdanken, die auf dem Mast des Rovers montiert ist. Mastcam-Z ist ein multispektrales, stereoskopisches Bildgebungsinstrument, das als primäre Wissenschaftskamera auf dem Perseverance-Rover der NASA dient.In diesem Jahr scheinen sich besonders häufig kurios geformte Felsen vor die Augen von Perseverance zu verirren. Im August waren Fotos veröffentlicht worden, die Erinnerung an eine "Haiflosse" weckten, auch ein "Donut" wurden jüngst entdeckt. Die Bilder vom Mars sind perfekte Beispiele für das Phänomen der Pareidolie, das die Tendenz des menschlichen Hirns beschreibt, vertraute Muster auch auf zufälligen visuellen Eindrücken aufzuprägen.