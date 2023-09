EU unzufrieden: Microsoft-Plan zur Entbündelung von Teams reicht nicht

Die von Microsoft angekündigte Entbündelung der Kommuni­ka­tions­lösung Teams erfüllt offenbar die Forderungen der EU-Wettbewerbshüter nicht. Die EU beabsichtigt deshalb jetzt eine förmliche Beschwerde gegen die Redmonder einzulegen und gegen Microsoft vorzugehen.

Microsoft hatte vor kurzem eine neue Strategie für den Vertrieb von Teams an Geschäftskunden angekündigt, in deren Rahmen man die Kommunikations-Plattform aus den Enterprise-Varianten von Microsoft 365 herauslösen will, um sie separat zu vertreiben. Dieses Vorgehen, bei dem Firmenkunden Teams separat in einem Jahresabonnement mit Rabatt erwerben sollen, stellt die EU-Wettbewerbshüter aber wohl nicht zufrieden.Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der EU-Kommission berichtet, haben die Wettbewerbsaufsicht weiterhin Bedenken, dass Microsofts Geschäftsgebaren dennoch den Wettbewerb innerhalb der Europäischen Staatengemeinschaft behindern könnte.Die EU will deshalb weiter an einer formellen Beschwerde gegen Microsoft arbeiten, so dass dem Softwarekonzern weiterhin eine mögliche Geldstrafe oder andere Maßnahmen wegen Verletzung des Wettbewerbsrechts drohen. Derzeit bereitet die EU-Kommission angeblich eine Liste mit Einwänden vor, die man Microsoft innerhalb der nächsten Monate vorlegen will.Microsoft hatte in Aussicht gestellt, dass Teams für Unternehmenskunden nicht mehr standardmäßig als Teil von Office 365 und Microsoft 365 vertrieben werden soll. Stattdessen senkt man die Preise für die monatlichen Abonnements der beiden genannten Pakete leicht und will Teams stattdessen separat buchbar machen.Was genau die EU-Wettbewerbshüter an diesem Ansatz stört, ist bisher nicht öffentlich bekannt geworden. Microsofts jüngstes Problem mit der EU geht auf Beschwerden des Konkurrenten Slack zurück, der in der Bündelung von Teams mit Microsofts Office-Paketen eine Behinderung des Wettbewerbs sieht.