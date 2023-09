Wer Geld hat, aber keine Zeit, der kann demnächst in Überschall­ge­schwindigkeit die Welt bereisen. Denn Flugzeugbauer Spike hat bekannt gegeben, dass man ab sofort Vorbestellungen für seinen Luxus-Überschalljet entgegennimmt. Kostenpunkt: 100 Millionen Dollar.

Spike Aerospace

In Überschallgeschwindigkeit die Welt verpesten

Displays statt Fenster

Zusammenfassung Flugzeugbauer Spike nimmt Vorbestellungen für Luxus-Überschalljet entgegen

Kostenpunkt des Jets: 100 Millionen Dollar

Spike S-512 Supersonic Business Jet halbiert die Flugzeit

Mit Mach 1,6 ist der Jet 724 km/h schneller als andere zivile Flugzeuge

London nach New York kann in drei Stunden geflogen werden

Der Jet bietet Platz für 12 bis 18 Passagiere und hat keine Fenster

Anstelle von Fenstern gibt es seitliche HD-Bildschirme für den Außenblick

Klimaschützer und Fans der Letzten Generation sollten an dieser Stelle wohl besser nicht weiterlesen, zumindest dann nicht, wenn sie ihren Blutdruck nicht signifikant erhöhen wollen. Denn Spike Aerospace plant den konkreten Marktstart seines Spike S-512 Supersonic Business Jet. Dieser kann ab sofort vorbestellt werden, wie anfangs erwähnt kostet das Flugzeug die Kleinigkeit von 100 Millionen Dollar.Was man mit dem Jet bezweckt, schreibt Spike auf seiner Webseite: "Wenn Zeit für Sie kostbar ist, glauben wir, dass der Überschallflug Ihnen Ihre Zeit zurückgibt und Sie tun lässt, was Sie wollen." Die Eigen-PR des Unternehmens trägt natürlich dick auf und ignoriert die Tatsache, dass man heutzutage dank modernen Kommunikationsmitteln nicht von A nach B fliegen muss, um Geschäfte abzuschließen.Demnach biete der Jet die Möglichkeit, "mehr in kürzerer Zeit zu erledigen - mehr Kunden zu treffen und Geschäfte effektiver zu führen. Sie können es sich nicht leisten, dass Ihre Konkurrenten Ihnen bei einem Geschäft zuvorkommen, oder dass Entscheidungen auf Sie warten."Spike Aerospace verspricht, dass der S-512 Supersonic Business Jet die Zeit in der Luft halbiert: "Mit einer Fluggeschwindigkeit von Mach 1,6 ist er 724 km/h schneller als jedes andere zivile Flugzeug." Konkret bedeutet das, dass man von London nach New York in gerade einmal drei Stunden fliegen kann: "Das macht es möglich, für einen Tag dorthin zu fliegen, zu Mittag zu essen, ein Geschäft zu machen oder eine Show zu sehen und dann rechtzeitig zurückzufliegen, um die Kinder ins Bett zu bringen."Nach Herstellerangaben wird die S-512 Platz für zwölf bis 18 Passagiere bieten, allzu viele Informationen zur konkreten Technik hat Spike aber bisher nicht bekannt gegeben. Ein interessantes Detail ist, dass die (angeblich besonders leise) S-512 keine Fenster hat. Auf einen Live-Blick nach außen müssen die Passagiere aber nicht verzichten, und zwar über seitliche HD-Bildschirme auf beiden Seiten der Maschine.