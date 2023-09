Tolle Bilder: Bisher größte Rakete steht bereit, SpaceX muss aber warten

Klappt dieser Start, stünde der Zugang zum Weltraum vor einer Zeitenwende: Nach großen Umbauten und Monaten der Vorbereitung steht das Starship von SpaceX bereit für seinen zweiten Testflug. Doch wann die 33 Triebwerke losheulen dürfen, ist nicht abzusehen.

Starship bereit, der wichtigste Schritt fehlt noch

Wie lange es dauert, ist ungewiss

Zusammenfassung SpaceX bereitet zweiten Testflug des Starship vor

Neue Bilder von Startanlage und Rakete veröffentlicht

Flugerlaubnis durch FAA noch ausstehend

Anpassungen nach Problemen beim ersten Testflug vorgenommen

Wasserschutzanlage und Flugabbruchsystem müssen abgenommen werden

Klage gegen FAA könnte Start weiter verzögern

Im äußersten Süden des US-Bundesstaates Texas, unmittelbar an der Golfküste, steht mit 120 Metern Höhe und 9 Metern Durchmesser die größte jemals gebaute Rakete auf ihrem fast 20 Meter hohen Starttisch. SpaceX hat alle Vorbereitungen für den zweiten Testflug des Starship abgeschlossen. Das Ziel: Nach dem missglückten ersten Versuch im April endlich den Sprung in den Orbit schaffen.Passend zu diesem Meilenstein teilt das Unternehmen neue beeindruckende Bilder vom Launch Complex Starbase. Darauf zu sehen: die gesamte Startanlage mit Booster 9, Starship 25 und dem komplexen Startturm, Spitzname Mechazilla, vor der wunderschönen Naturkulisse. "Starship ist bereit zum Start und wartet auf die Genehmigung der FAA", so das Unternehmen zu den Bildern.Bei der FAA handelt es sich um die amerikanische Flugaufsicht, die SpaceX eine Flugerlaubnis für den durchaus riskanten Testflug erteilen muss. Die spektakulären Probleme des ersten Tests hatten dazu geführt, dass die Behörde dem Unternehmen vor einem erneuten Start eine ganze Reihe an Anpassungen auferlegt hatte.SpaceX sieht die Anpassungen jetzt als erledigt an, muss allerdings im nächsten Schritt darauf warten, dass die Behörde diese als ausreichend ansieht und ihren Segen erteilt. Unter anderem muss die neue Wasserschutzanlage von der FAA abgenommen werden, ein weiterer kritischer Punkt ist das Flugabbruch­system, das beim ersten Flug versagt hatte.Und zu guter Letzt könnte eine Klage gegen die Flugbehörde selbst den Start weiter verzögern. Wie wir berichtet hatten , wirft der US Fish and Wildlife Service der FAA vor, die Umweltschäden der Starship-Starts nicht ausreichend geprüft zu haben. All diese Faktoren führen dazu, dass eine Einschätzung, wann die Erlaubnis erfolgt, aktuell schwer zu treffen ist.