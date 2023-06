Everybody 1-2-Switch: Nintendo bringt neues Partyspiel auf den Markt

Der Launch-Titel 1-2-Switch soll einen Nachfolger bekommen. Nintendo hat überraschend das Partyspiel Everybody 1-2-Switch angekündigt. Das Game kann sowohl mit den Joy-Cons als auch mit smarten Geräten gespielt werden. Der Titel soll noch in diesem Monat erscheinen.

Spiel soll am 30. Juni erscheinen

Zusammenfassung Nintendo bringt Partyspiel Everybody 1-2-Switch auf den Markt.

Mit Joy-Cons und zusätzlich mit smarten Geräten spielbar.

Erscheint am 30. Juni 2023 zum Download & als Cartridge.

Preis: 30 Dollar/Euro, Größe: 3,3 GB.

Ballons, Aliens & Team-basierte Spiele.

Keine Trailer oder Screenshots veröffentlicht.

Nintendo Switch + Mario-Spiel Jetzt für 299,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Nintendo

Zum Launch seiner Hybrid-Konsole Switch hatte Nintendo vor mehr als sechs Jahren das Partyspiel 1-2-Switch auf den Markt gebracht. Der Titel sollte die verschiedenen Funktionen der Konsole und der dazugehörigen Joy-Cons demonstrieren. Obwohl 1-2-Switch sich als Demo-Game und zum Zeitvertreib zwischendurch eignet, wurde das Spiel kritisiert, da sich der Umfang doch sehr in Grenzen gehalten hat.Nintendo bewirbt Everybody 1-2-Switch damit, dass neben den offiziellen Controllern auch smarte Geräte mit der Konsole gekoppelt und zum Zocken teambasierter Spiele verwendet werden können. Welche Inhalte der Titel mit sich bringt, ist derzeit noch unklar. Von "Ballons bis hin zu Aliens" sollen viele Elemente mit dabei sein. Natürlich haben die Spieler wieder die Möglichkeit, in Teams miteinander oder gegeneinander anzutreten.Wie Nintendo auf seiner Webseite schreibt, soll Everybody 1-2-Switch am 30. Juni 2023 auf den Markt kommen. Der Titel wird wie üblich zum Download und als Cartridge angeboten. Das Spiel ist etwa 3,3 Gigabyte groß und soll mit 30 Dollar zu Buche schlagen. Hierzulande könnte Everybody 1-2-Switch dann 30 Euro kosten. Einen Trailer oder Screenshots zu dem Game hat Nintendo bislang nicht veröffentlicht.