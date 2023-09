Andere Messenger haben es schon vorgemacht, jetzt zieht WhatsApp nach. Ab sofort startet das neue Kanal-Feature in 150 Ländern. Damit sollen Organisationen, Sportteams, Künstler und andere Updates für Follower bereitstellen können.

Meta

WhatsApp rollt Kanal-Feature in 150 Ländern aus

Private Updates

Verbessertes Verzeichnis - Im verbesserten Verzeichnis findet man nun leichter Kanäle, denen man folgen kann. Diese werden automatisch nach dem eigenen Standort gefiltert. Zudem kann man die Aktualität und Beliebtheit von Kanälen anhand der Anzahl der Abonnenten erkennen.

Reaktionsoptionen: Es besteht die Möglichkeit, Emojis für Feedback zu nutzen und die Gesamtanzahl der Reaktionen einzusehen. Die Reaktionen bleiben jedoch für andere Nutzer verborgen.

Bearbeitungsfunktion: Bald wird es Administratoren ermöglicht, Änderungen an ihren Nachrichten innerhalb eines Zeitraums von bis zu 30 Tagen vorzunehmen, bevor diese automatisch von den Servern gelöscht werden.

Weiterleitungsfunktion: Wenn man ein Update in Chats oder Gruppen weiterleitet, enthält die Nachricht einen Link zurück zum Kanal, damit andere Nutzer mehr Informationen dazu erhalten können.

Zusammenfassung WhatsApp führt neues Kanal-Feature in 150 Ländern ein

Nutzer können Kanälen von Personen oder Organisationen folgen

Kanal-Betreiber können Updates für Follower bereitstellen

Nutzer können auf Updates mit Emojis reagieren, keine schriftlichen Beiträge

Meta plant, Kanalerstellung für alle in den kommenden Monaten zu ermöglichen

Kanäle sind von Chats getrennt, Folgen und Reaktionen bleiben privat

Verbessertes Verzeichnis sortiert Kanäle nach Ländern und hebt beliebte hervor

Nach einer Probephase in 10 Ländern hat Whatsapp angekündigt, dass man das Kanal-Feature jetzt auf einen Schlag in 150 Ländern einführt. Unabhängig von Chats etabliert man damit in der App einen weiteren Bereich, in dem Nutzer Kanälen von Personen oder Organisationen folgen können, die sie interessieren.Die Kanal-Betreiber können Updates für ihre Follower bereitstellen, diese haben wiederum die Möglichkeit, auf die Meldungen mit Emojis zu reagieren. Schriftliche Beiträge der Abonnenten sind in den Kanälen dagegen nicht vorgesehen. Vorerst kann außerdem nicht jeder einen solchen Kanal erstellen, Meta will diese Möglichkeit erst in den kommenden Monaten freischalten.Meta betont, dass man den Broadcast-Dienst vor allem mit Hinblick auf Privatsphäre entwickelt hat. Kanäle sind streng von Chats getrennt, darüber hinaus ist für andere nicht einsehbar, welchen Kanälen man auf Whatsapp folgt. Auch die Reaktionen auf Updates in Kanälen bleiben privat.Zur großen Ausweitung des Features haben die Entwickler an verschiedene Funktionen noch einmal Hand angelegt. Für Nutzer besonders wichtig: Durch ein verbessertes Verzeichnis werden Kanäle zunächst automatisch nach dem Land vorsortiert. Ferner werden hier neue, besonders aktive und beliebte Kanäle hervorgehoben.