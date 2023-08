Statt nerviger Anrufe: WhatsApp plant Voice Chat-Feature für Gruppen

WhatsApp-Gruppen erhalten eine neue Funktion für Sprachchats. Als Alternative zu oft unpassenden Gruppenanrufen, können Mitglieder in Zukunft sogenannte Voice Chats eröffnen. Vergleichbar mit Sprach­kanälen in Discord und Co. für bis zu 32 Teilnehmer.

Simple Sprachkanäle für WhatsApp-Gruppen

Beschränkungen und (offizielle) Einführung

WhatsApp Desktop Download - WhatsApp Client für Windows

Wollen sich WhatsApp-Gruppen abseits von Text- und Sprachnachrichten austauschen, steht bisher nur der klassische Gruppenanruf zur Verfügung. Der wiederum ist vor allem bei großen Gemeinschaften nicht immer praktisch, da die Telefone sämtlicher Mitglieder klingeln. Nun arbeitet die Meta-Tochter an einer deutlich dezenteren Lösung - sogenannten Voice Chats.Vorerst nur in der aktuellen WhatsApp-Beta für Android (via WABetaInfo ) verfügbar, können Gruppenmitglieder über ein neues "Wellen-Symbol" einen Sprachkanal für bis zu 32 Teilnehmer erstellen, auf den der Messenger lediglich mit einer simplen Push-Benachrichtigung hinweist.Zudem besteht der Unterschied zum Gruppenanruf, in dem die Teilnahme an Voice Chats jederzeit möglich ist und sich Gruppen­mitglieder nicht sofort für oder gegen das Beitreten entscheiden müssen. Ähnlich eines Sprachkanals in Apps wie Discord, Teamspeak, Slack-Huddles und Co. Auch die Ende-zu-Ende-Ver­schlüs­se­lung wird gewährleistet.Weiterhin geht WABetaInfo davon aus, dass die Voice Chatfunktion vorerst nur an Gruppen verteilt wird, die mehr als 32 Mitglieder unterhalten - auch wenn die Kanäle auf ebendiese Größe limitiert sind. Ebenso hält man es für möglich, dass WhatsApp nicht nur innerhalb der Beta, sondern auch in den stabilen Versionen mit der neuen Funktion experimentiert. Von einer breiten Freigabe ist die Rede.Wann genau die Voice Chats flächen­deckend ausgerollt werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Zuletzt hatte WhatsApp unter anderem Video-Sofortnachrichten eingeführt und innerhalb der Beta eine Chatfunktion ohne das Abspeichern von Handy­nummern in Aussicht gestellt. Außerdem arbeitet die Meta-Tochter an einer Multi-Account-Funktion.