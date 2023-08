Duet AI: Googles verrückter KI-Assistent für Workspace-Apps gestartet

Im Mai hatte Google seinen KI-Assistenten für die Workspace-Apps wie Gmail, Drive, Slides und Docs vorgestellt. Jetzt startet Duet AI überall dort, wo auch Workspace zu haben ist - der Preis ist allerdings recht happig.

Duet AI kostet 30 Dollar pro Nutzer

Überall verfügbar, wo Workspace genutzt werden kann

Zusammenfassung Google startet Duet AI für Workspace-Apps.

Duet AI kostet 30 Dollar pro Nutzer, ähnlich Microsofts Copilot.

Duet übernimmt Aufgaben von Diagrammerstellung bis Mail-Antworten.

Duet AI kann Aufgaben übernehmen, wenn Nutzer diese gerade ausführt.

Duet AI ist nun für alle bezahlenden Workspace-Nutzer verfügbar.

Google plant weitere, günstigere Abonnements.

Denn Google lässt sich die neue Duet AI anständig bezahlen: 30 Dollar kostet der neue Assistent für Google Workspace pro Nutzer - das ist genauso viel, wie Microsoft für ein ähnliches Angebot, dem Copilot, verlangt.Dafür bekommen Google Workspace-Nutzer laut dem Unternehmen aber auch viel geboten. Duet übernimmt alle möglichen Aufgaben, von der Erstellung eines Diagramms aus den Daten einer Tabellenkalkulation über das Verfassen von E-Mail-Antworten bis hin zur Erstellung von KI-Bildern oder Zusammenfassungen und vieles mehr.Duet springt dabei auch ein, wenn man dabei ist, eine Aufgabe zu erledigen. Erkennt die KI, was man gerade macht, kann sie anbieten, die Aufgabe zu übernehmen."Seit der Markteinführung haben Tausende von Unternehmen und mehr als eine Million vertrauenswürdige Tester Duet AI als leistungsstarken Partner für die Zusammenarbeit genutzt, der als Coach, Inspirationsquelle und Produktivitätsverstärker fungieren kann - und gleichzeitig sicherstellt, dass jeder Nutzer und jede Organisation die Kontrolle über ihre Daten hat", kündigt Google-Manager Aparna Pappu im Workspace-Blog an.Mit Duet AI sollen sich Nutzer auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, während die KI sich um den Rest kümmert.Jetzt steht Duet AI jedem zur Verfügung, der für die Workspace-Apps von Google bezahlt. Wer dabei sein möchte und bereits Workspace-Nutzer ist, kann sich für den Zugang auf einer Google-Seite registrieren . Ein Test ist dort kostenlos möglich.Google will in Zukunft noch günstigere Abonnements für Duet starten, sodass sich auch kleinere Firmen und Einzelunternehmer die KI leisten können.