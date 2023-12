'KI kostet keine Jobs': Google baut Werbe-Sparte um, 30.000 Betroffene

Google bereitet laut einem US-Medienbericht eine grundlegende "Um­struk­tu­rie­rung" der Sparte für die Vermarktung von Onlinewerbung vor. Davon sollen mehr als 30.000 Mitarbeiter betroffen sein. Grund ist an­geb­lich der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

Werbesparte erwirtschaftet größten Anteil am Umsatz

Zusammenfassung Google plant grundlegende Umstrukturierung im Werbebereich

Über 30.000 Mitarbeiter könnten von Änderungen betroffen sein

Einsatz von KI und Machine Learning als Umstrukturierungsgrund

Sean Downey kündigte Team-Neuordnung bei Mitarbeiter-Treffen an

Automatisierung könnte zu Stellenstreichungen führen

Mitarbeiter sollen neuen Aufgaben zugeordnet werden, Entlassungen möglich

Machine Learning soll viele bisher manuelle Aufgaben übernehmen

Auch bei Google selbst wird der Trend hin zur stärkeren Verwendung von Systemen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) wohl bald drastische Folgen haben. Laut einem Bericht des US-Magazins The Information plant man eine "Umstrukturierung" in der Abteilung für Werbevermarktung - also jenem Bereich des Unternehmens, der noch immer den mit Abstand größten Anteil an den Einnahmen von Google erwirtschaftet.Dem Bericht zufolge kündigte Sean Downey, der die Abteilung "Customer Sales" bei Google für die amerikanischen Regionen leitet, in der letzten Woche bei einem großen Treffen aller Mitarbeiter an, dass man das Team für Werbeverkäufe restrukturieren wolle. Noch ließ Downey allerdings offen, ob es dadurch auch zu Entlassungen kommen soll. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass die Automatisierung vieler Aufgaben auch zu Stellenstreichungen führen wird.Google wolle die Belegschaft konsolidieren, indem man die Mitarbeiter neuen Aufgaben zuordnet, wobei auch Entlassungen nicht auszuschließen seien, heißt es unter Berufung auf eine andere informierte Quelle weiter. Offenbar will Google einen größeren Teil der Aufgaben der zahlreichen Vertriebsmitarbeiter künftig von Computern erledigen lassen.Dem Vernehmen nach sollen Technologien aus dem Bereich des Machine Learning verwendet werden, um viele Aufgaben, die bisher noch von Menschen erledigt werden, künftig zu automatisieren. Google hatte in diesem Jahr mehrfach tausende Arbeitsplätze gestrichen und dabei stets auf die schwierige wirtschaftliche Lage und die schlechten Aussichten für die nähere Zukunft verwiesen.