Media Markt: FritzBox 7530 AX + Wi-Fi 6 Repeater im günstigen Bundle

Media Markt hält mit dem Bundle aus AVM FritzBox 7530 AX und dem Fritz!Repeater 1200 AX ein interessantes Angebot bereit, das aktuell zum Bestpreis über die virtuelle Ladentheke geht. Beim Kauf des Wi-Fi 6-Set können jetzt fast 14 Prozent gespart werden.

Umrüsten auf Wi-Fi 6 leicht gemacht

Technische Vorteile der AVM-Hardware

Das Paket aus FritzBox 7530 AX und Fritz!Repeater 1200 AX ist vor allem für alle diejenige interessant, die ihr gesamtes Heimnetz auf Wi-Fi 6 umrüsten und dabei unabhängig von den Mietroutern verschiedenen Netzbetreiber bleiben wollen. Für 199 Euro kann sich auch der Preis sehen lassen.Im Einzelkauf schlagen die FritzBox 7530 AX und der Fritz!Repeater 1200 AX mit 155 Euro bzw. 75 Euro zu Buche. Die Bundle-Ersparnis von Media Markt liegt also bei knapp über 30 Euro und damit nah am Jahresbestpreis der beiden einzelnen AVM-Produkte.In Hinsicht auf die Technik gehören sowohl die FritzBox 7530 AX als auch der Fritz!Repeater 1200 AX zu den günstigeren, aber dennoch gehobenen Einsteigerprodukten aus dem Wi-Fi-6-Portfolio von AVM. Der Router findet an DSL-Anschlüssen mit bis zu 300 MBit/s Platz und bietet über WLAN-ax bei 5 GHz eine Datenrate von bis zu 1800 MBit/s im Heimnetz.Der WLAN-Repeater wiederum setzt auf zwei Funkeinheiten und verteilt das Mesh-WLAN mit theoretischen 2400 MBit/s weiter. In Kombination der beiden AVM-Geräte erhaltet ihr Zugriff auf die Funktionen der integrierten Telefonanlage der FritzBox 7530 AX, der DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone und die Smart-Home-Fähigkeiten mit DECT-ULE- / HAN-FUN-Geräten.AVM versorgt die FritzBox 7530 AX und den Fritz!Repeater 1200 AX zudem bereits mit den neuen Software-Versionen FritzOS 7.56 bzw. 7.57, wobei das WLAN Mesh mit dynamischem Smart Repeating, neue Smart-Home-Optionen mit Sze­na­rien, Routinen und Lichtsequenzen sowie Verfeinerungen an der Be­nut­zer­ober­fläche neben 150 weiteren, kleineren Features zu den Neuerungen zählen.