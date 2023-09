Microsoft stellt Surface Laptop Go 3 & Surface Go 4 offiziell vor

Microsoft hat heute das neue Surface Laptop Go 3 und das Surface Go 4 vorgestellt. Bei diesen Geräten stehen Upgrades der Prozessoren im Mittelpunkt, wobei die Redmonder hier ebenfalls eher behutsam vorgehen. Am Design der neuen Modelle ändert sich herzlich wenig.

Kleine Upgrades bei beiden Geräten

Surface Go 4 einmal mehr mit neuer Intel-Plattform

Preise und Verfügbarkeit

Technische Daten Surface Go Line-Up 2023 Surface Go 4 Surface Laptop Go 3 Display 10.5" PixelSense, 1920 x 1280 Pixel, 220 ppi, 3:2-Format, Touchscreen, 350 Nits 12.4" PixelSense, 1536 x 1024 Pixel, 148 ppi, 3:2-Format, Touchscreen, 320 Nits Prozessor Intel N200 Intel Core i5-1235U Grafik Intel UHD Graphics Intel Iris Xe Graphics Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 8 GB, 16 GB LPDDR5 Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB UFS 128 GB, 256 GB, 512 GB SSD Kamera 1080p Front- und Rear-Kamera 720p Frontkamera Audio 2 Watt Dolby Stereo-Lautsprecher Omnisonic Dolby-Lautsprecher Konnektivität USB-C 3.1, MicroSDXC, Audio-Port, Surface Connect, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 USB-C 3.2, USB-A 3.1, Audio-Port, Surface Connect, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Windows Hello (Kamera), TPM 2.0 Windows Hello (Fingerabdruck), TPM 2.0 Akkulaufzeit Bis zu 12,5 Stunden Bis zu 15 Stunden Betriebssystem Windows 11 Pro / 10 Pro Abmessung 245 x 175 x 8,3 mm 278 x 206 x 15,7 mm Gewicht 521 Gramm 1130 Gramm Preis ab 579 USD ab 799 USD

Wer das Surface Laptop Go 3 und das Surface Go 4 erstmals zu Gesicht bekommt, hat ein kräftiges Deja-vu. Das Notebook und das 2-in-1-Tablet sehen äußerlich haargenau identisch zu ihren Vorgängermodellen aus, da Microsoft das bekannte Design einfach ein weiteres Mal recycelt. Man hat gerade beim Surface Laptop Go 3 immerhin auch wieder die Wahl zwischen einer Reihe verschiedener Farben.Das Laptop Go 3 bekommt wieder ein 12,45 Zoll großes PixelSense-Display mit 1536x1024 Pixeln, das mit 60 Hertz Bildwiederholrate arbeitet. Unter der Haube steckt jetzt in den Consumer-Varianten der etwas jüngere Intel Core i5-1235U, ein zehnkerniges SoC mit acht stromsparenden Kernen und zwei High-End-Cores, die bis zu 4,4 Gigahertz Taktrate bieten. Der Chip wird mit acht oder 16 Gigabyte LPDDR5-RAM kombiniert, während die SSDs hier jeweils 256 oder 512 Gigabyte fassen.Zur weiteren Ausstattung gehören ein USB-C- und ein USB-A-Port, eine 720p-Webcam, Bluetooth 5.1 und WiFi nach IEEE 802.11ax. Der 4-Zellen-Akku bietet eine Kapazität von knapp 41 Wattstunden und soll damit nach Herstellerangaben eine maximale Laufzeit von 15 Stunden liefern. Mit 1,13 Kilogramm ist das Surface Laptop Go 3 mit seinem Metallgehäuse angenehm leicht. Windows 11 ist wie immer vorinstalliert.Das Surface Go 4 wird wieder ein 10,5 Zoll großes PixelSense-Display an Bord haben, das mit 1920x1280 Pixeln arbeitet und somit im 3:2-Format gehalten ist. Bei den CPUs gibt es jetzt nur noch eine einzelne Variante, denn Microsoft verbaut immer den Intel N200. Dabei handelt es sich um einen vierkernigen Chip aus der "Alder Lake"-N-Serie, welcher bis zu 3,7 Gigahertz maximale Taktrate bietet und lüfterlos verbaut wird.Der Chip wird immer mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert, sodass es künftig wohl keine Modelle mit vier GB RAM mehr geben wird. Die SSDs sind je nach Modell 64, 128 oder 256 GB groß und nutzen jetzt ausschließlich UFS-Technologie, nachdem man zuvor zumindest beim Basismodell immer auch noch eine eMMC-basierte Speichervariante anbot.Die Kameras des Surface Go 4 bleiben unverändert, wir haben also wieder eine Frontkamera mit 5 Megapixeln in Kombination mit einer Hauptkamera mit acht Megapixeln verbaut. Zur weiteren Ausstattung gehören, NFC, WiFi 6 ebenso wie Bluetooth 5.1, während der Akku nach wie vor 28 Wattstunden fasst und bis zu 11 Stunden Laufzeit bieten soll. Am Gehäuse findet der Nutzer wieder einen USB-C-Port und den Surface-Connect-Anschluss sowie einen MicroSD-Kartenslot.Microsoft will das Surface Go 4 in den USA zum Einstiegspreis von 579 Dollar anbieten, wobei dieser für das Modell mit acht GB RAM und 64 GB SSD-Speicher gilt. Das Surface Laptop Go 3 wird hingegen ab 799 Dollar starten. Details für den deutschen Markt liegen uns bisher nicht vor.