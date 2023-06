Dune: Part Two - Der zweite Trailer zum Science-Fiction-Epos ist da

So geht es auf Arrakis weiter

Denis Villeneuves ambitionierte Verfilmung des Dune-Stoffs kam 2021 im Kino so gut an, dass eine Fortsetzung schon wenig später grünes Licht bekam. Diese startet im November im Kino und wird dann die Machtkämpfe auf dem Wüstenplaneten Arrakis fortführen. Ein neuer Trailer soll jetzt die Vorfreude weiter schüren.Dune: Part Two wird die Handlung des ersten Teils nahtlos fortführen: Im Mittelpunkt des Geschehens steht also erneut Paul Atreides, der all denen Rache geschworen hat, die seine Familie zerstört haben. Gemeint ist damit natürlich das Haus der Harkonnen, welches Pauls Vater getötet und die Herrschaft über den Planeten und damit auch die Kontrolle des kostbaren Spice an sich gerissen hat.Hinter Paul Atreides stehen auch weiterhin die Fremen. Die Wüstenbewohner sehen in Paul so etwas wie einen Propheten, der Arrakis von der vorherrschenden Unterdrückung wieder befreien kann. Der Film wird auch Pauls Opferbereitschaft auf die Probe stellen: Dieser wird sich nämlich zwischen seiner großen Liebe und dem Wohl aller entscheiden müssen. Auch das verrät der neue Trailer bereits.Deutlich wird ebenfalls, dass es neben einem Wiedersehehen mit bekannten Gesichtern aus dem ersten Film auch einige Neuzugänge gibt, auf die Fans von Frank Herberts Romanvorlage schon gespannt warten. Zu diesen zählt etwa der Imperator Shaddam IV. des Adelshauses Corrino, der von Christopher Walken verkörpert wird. Dieser spielt bei den Intrigen eine entscheidende Rolle, da er in der Atreides-Familie eine Gefahr für seine eigene Machtposition sieht.Dune: Part Two startet am 2. November 2023 in den deutschen Kinos.