Mysteriöser Bug "zerstört" alte Links und Medien von Twitter bzw. X

Elon Musk baut Twitter bzw. X seit seiner Übernahme brachial um und kümmert sich selten um die Folgen. Das bedeutet nun unter anderem, dass Links und Medien aus den Anfangstagen des sozialen Netzwerks nicht mehr funktionieren oder womöglich sogar gelöscht wurden.

Twitter/X-Nutzer fragen sich häufig: Bug oder Feature?

Elon Musk übernahm Twitter im vergangenen Herbst und hat von Anfang an massive Änderungen vorgenommen. Denn der neue Chef entließ gleich tausende Mitarbeiter und das war nur der Beginn diverser inhaltlicher und markentechnischer Anpassungen, allen voran die Umbenennung auf X. Doch nach den Entlassungen der Mitarbeiter, die natürlich vielfach für die Technik zuständig waren, fragt sich die Fachwelt immer wieder: Bug oder Feature?Das ist auch aktuell wieder der Fall: Denn am Wochenende ist einem Nutzer namens Tom Coates aufgefallen (via Forbes ), dass auf X alle Bilder, die zwischen 2011 und 2014 gepostet wurden, offenbar gelöscht worden sind. Außerdem funktionieren die Links, die mithilfe des Twitter-internen URL-Shortener veröffentlicht worden sind, nicht länger.Derzeit ist aber nicht klar, ob das Absicht ist oder ob hier wieder einmal intern etwas kaputtging. Kurzzeitig war sogar das vielleicht berühmteste Bild verschwunden, das je auf Twitter veröffentlicht worden ist, nämlich das Selfie von Ellen DeGeneres von der Oscar-Verleihung 2014. Dieses Bild wurde aber - möglicherweise manuell - wiederhergestellt.Derzeit gibt es zwei Theorien, warum es dazu gekommen ist: Einerseits wird ein Problem mit dem URL-Shortener t.co vermutet, andererseits könnte es auch eine Sache des Speichers sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass Twitter/X technisch "stottert", weil Rechnungen nicht bezahlt wurden oder Elon Musk Geschäftspartner unter Druck setzen will - damit aber nicht erfolgreich ist.So hat sich Twitter vor einigen Monaten mit Google angelegt und wollte nicht die Rechnungen für die Cloud-Server begleichen. Das Social-Media-Unternehmen hat sich dazu bisher jedenfalls nicht geäußert.