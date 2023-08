Brasiliens Ex-Präsident wollte angeblich das Wahlsystem hacken lassen

Jair Bolsonaro wurde 2022 als brasilianischer Präsident abgewählt, das war nicht nur für viele Einwohner des südamerikanischen Landes ein erfreulicher Tag, auch weltweit wurde das erleichtert aufgenommen. Doch offenbar versuchte Bolsonaro alles, um an der Macht zu bleiben.

Aufzeigen, dass das Wahlsystem "manipulierbar" ist

Zusammenfassung Jair Bolsonaro wurde 2022 als brasilianischer Präsident abgewählt

Sorgte mit frauenfeindlichen, homophoben und rassistischen Aussagen für Aufsehen

Nach seiner Amtszeit wurden zahlreiche Korruptionsvorwürfe bekannt

Hacker behauptet, Bolsonaro wollte das Wahlsystem hacken lassen

Bolsonaro wollte angeblich die Schwächen des Wahlsystems aufzeigen

Delgatti und Bolsonaro trafen sich im August 2022

Der rechtsextreme Politiker war zwischen Anfang 2019 und Ende 2022 Präsident des größten Landes Südamerikas und sorgte weltweit immer wieder für Aufsehen, und zwar mit wiederholten frauenfeindlichen, homophoben und rassistischen Aussagen. Bereits während seiner Amtszeit sowie nach seiner Abwahl wurden zahlreiche Vorwürfe der Korruption bekannt.Diese arbeitet dieser Tage auch eine parlamentarische Untersuchungskommission auf und diese Woche wurden brisante Vorwürfe gegen Bolsonaro bekannt - und diese haben es wahrlich in sich. Denn wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, behauptete ein brasilianischer Hacker namens Walter Delgatti Neto bei einer Anhörung, dass Bolsonaro ihn anheuern wollte, um das elektronische Wahlsystem des Landes zu hacken.Laut Delgatti wollte Bolsonaro angeblich die Schwächen dieses Wahlsystems aufzeigen, allerdings ist nicht klar, ob das eine Art Schutzbehauptung ist und der Ex-Präsident auch für sich herausfinden wollte, ob und wie sich das System manipulieren lässt.Offiziell sagt Delgatti Neto, dass Bolsonaro mit dem Hackversuch den Wählern zeigen wollte, dass das brasilianische System nicht zuverlässig ist. Laut dem Hacker hat er sich mit Bolsonaro im August 2022 in dessen Präsidentenresidenz getroffen, die beiden sprachen 90 Minuten bis zwei Stunden.Delgatti sagte dem Präsidenten allerdings, dass er das nicht könne, weil das Wahlsystem nicht mit dem Internet verbunden sei. Die Anwälte Bolsonaros bestätigten zwar, dass sich das Treffen ereignet hat, sie wollen den Hacker aber ihrerseits verklagen und beschuldigen ihn, "falsche Informationen und Behauptungen ohne jegliche Beweise vorzubringen".