Xbox Mobile Store: Microsoft könnte Pläne bis nächstes Jahr umsetzen

Microsoft soll momentan an einem Xbox Mobile Store arbeiten, um den von Apple und Google angebotenen Plattformen Konkurrenz entgegensetzen zu können. Ein neues Gesetz verpflichtet die zwei Anbieter dazu, fremde Stores auf ihren Geräten zu erlauben.

Gesetz tritt am 6. März 2024 in Kraft

Um iOS-Apps installieren zu können, müssen iPhone-Besitzer im Regelfall auf den offiziellen App Store zurückgreifen. Während es für Android bereits seit längerer Zeit alternative Angebote gibt, schränkt Apple den Zugang zu seinem Ökosystem aktuell noch stark ein. Das könnte sich mit dem sogenannten Digital Markets Act ändern. Mit der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie müssen Hersteller ihre Plattformen öffnen, sodass auch Drittanbieter ihre Services auf den Geräten anbieten können.Schon im Oktober ging aus einem Insider-Bericht hervor, dass Microsoft mit einem Xbox-Mobile-Store gegen den Apple App Store sowie den Google Play Store antreten möchte. Nun hat der Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview mit der Financial Times (via VGC ) bestätigt, dass der mobile Store eingeführt werden soll, sobald es die Rechtslage zulässt.Der mobile Xbox-Store könnte also an den Start gehen, sobald das entsprechende Gesetz in Kraft tritt. Sofern keine Rechtsmittel gegen die Regelung eingelegt werden, dürfte es am 6. März 2024 so weit sein. Natürlich wäre es denkbar, dass sich der Termin bis dahin noch verschiebt. Microsoft hat bislang keinen konkreten Zeitplan oder Details bekannt gegeben und könnte sich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Thema äußern.