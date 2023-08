Preisverfall: Samsung setzt Fertigung von Flash-Speicher teilweise aus

Samsung beginnt dieser Tage, die Fertigung von Flash-Speicher nach und nach zu senken. Der koreanische Konzern will auf diese Weise verhindern, dass die Überproduktion dafür sorgt, dass die Preise für Solid State Drives (SSDs) und andere Speicherprodukte weiter fallen.

Produktionslinien sollen für mindestens einen Monat stillstehen

Samsung hat als größter Hersteller von Flash-Speicher derzeit - mal wieder - ein massives Problem: weil die Nachfrage aus dem PC-Markt sowie dem Server-Bereich bzw. aus dem Bereich der NAND-basierten Speicherprodukte in vielen Ländern der Welt eingebrochen ist, übersteigt das Angebot die Nachfrage bei Weitem.Dadurch gerät die Preisstruktur im Markt komplett durcheinander, sodass die Hersteller von Flash-Speicher mit ihren NAND-Modulen kaum noch Gewinn erwirtschaften können - oder sogar weniger Geld einnehmen, als sie selbst für die Fertigung investieren müssen. Samsung versucht deshalb jetzt das "Angebot" zu regulieren, um den Preisverfall endlich zu stoppen.Laut einem Bericht von ZDNet Korea erwägt Samsung eine vorübergehende Stilllegung von Fertigungsanlagen für NAND-Flash-Speicher in seinem Hauptwerk P1 in der Stadt Pyeongtaek in Südkorea. Dort werden vor allem V-NAND-Module der 6. Generation mit 128 Ebenen produziert. Es handelt sich um einen vergleichsweise alten Prozess, da Samsung inzwischen hauptsächlich modernere Flash-Module der siebten und achten Generation mit 176 oder 236 Layern verkauft.Wie umfangreich die Stilllegung von Produktionslinien im P1-Werk in Pyeongtaek sein wird, ist derzeit noch offen. Es soll aber wohl nur ein Teil der Fertigung betroffen sein. Dennoch handelt es sich um drastischen Schritt, schließlich ist einiger Aufwand nötig, um die Produktion wieder anzufahren. Zunächst soll die Pause auf einen Monat angesetzt sein, es könnte jedoch eine Verlängerung erfolgen, heißt es.Samsung hat auch schon an anderen Standorten begonnen, die Produktionsmengen für Flash-Speicher zu senken, darunter auch andere Werke in Südkorea und China. Insgesamt strebt Samsung laut Marktbeobachtern eine Reduktion der Kapazitäten um rund 10 Prozent an. Wir als Kunden können uns derweil natürlich über die Verfügbarkeit preiswerter Produkte auf Basis von Flash-Speicher freuen.