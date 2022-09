Overwatch 2: Launch-Trailer & Details zu den Inhalten für Neulinge

Reichlich Content zum Start - mit Einschränkungen

Preload und SMS-Accountschutz

Am 4. Oktober startet Overwatch 2 und soll dann mit einem Free-to-play-Modell möglichst viele neue Spieler an den Shooter heranführen. Was diese dann erwartet, erklärt Blizzard Entertainment vorab im offiziellen Launch-Trailer. Das Video zeigt die wichtigsten Features, die neuen Helden und vieles mehr.Overwatch 2 wird direkt zum Start 35 spielbare Helden, 22 globale Karten sowie sechs unterschiedliche Spielmodi bieten. Spieler des Vorgängers müssen sich in Overwatch 2 an eine tiefgreifende Änderung gewöhnen, denn die gewohnten 6-gegen-6-Partien sind Geschichte und werden durch ein 5-gegen-5-System ersetzt.Für Neueinsteiger (also all jene, die nicht Overwatch 1 gespielt haben) gibt es anfangs jedoch Einschränkungen, denn bestimmte Charaktere und Modi müssen durch sie zunächst freigespielt werden.Blizzard möchte auf diesem Weg für eine bessere Nutzererfahrung sorgen und Anfänger Schritt für Schritt an die Inhalte heranführen. Dadurch ist es zwar nicht erforderlich, echtes Geld in das Spiel zu investieren, wer jedoch alle alten Helden freischalten möchte, muss so rund 100 Matches absolvieren. Wer sich in Ranglistenmatches stürzen möchte, muss zuvor etwa 50 Schnellmatches erfolgreich abschließen.Overwatch 2 erscheint am 4. Oktober 2022, in Deutschland geht es (voraussichtlich) pünktlich um 21:00 Uhr los. Wer Overwatch 1 oder das Watchpoint-Paket besitzt, kann Overwatch 2 vorab herunterladen: Auf dem PC startet der Download am 30. September (22:30 Uhr, 50 GB), auf Konsole am 4. Oktober (18:00 Uhr, 30 GB). Blizzard weist außerdem darauf hin, dass zum Spielen zwingend der SMS-Schutz aktiviert sein muss. Hierfür ist im Battle.net-Account eine gültige Mobilfunknummer zu hinterlegen, die für die Verifizierung genutzt werden kann.