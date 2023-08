Wieder verschoben: Erst 2024 zeigt, ob Europa noch Weltraum kann

Seit diesem Jahr ist die Ariane 5 in Rente, damit hat Europa keine eigene funktionierende Rakete mehr. Das Problem: Der Übergang zur Ariane 6 läuft nicht reibungslos. Jetzt hat die ESA bestätigt, dass man alle Träume für einen Start auf das nächste Jahr verschieben muss.

Start der Ariane 6 wieder verschoben: Erster Flug 2024

Zusammenfassung Ariane 5 ist in Rente, Europa hat keine eigene funktionierende Rakete mehr.

Übergang zu Ariane 6 läuft nicht reibungslos, Start verschoben.

ESA bestätigt, Start erst 2024.

Tests: Feuerprobe 29.8., Oberstufe 1.9., Hauptstufe Kourou 26.9.

Nach Tests präziserer Starttermin, Bewährungsprobe für ESA.

Das europäische Weltraumprogramm hat aktuell ein Problem: Der Abschied von der Ariane-5-Rakete war schon beschlossen, da wurde den Planern klar, dass es mit einem reibungslosen Übergang zum Nachfolger wohl nichts wird - eigentlich war ursprünglich 2020 als Startjahr anvisiert worden. Seit dem letzten Ariane-Launch im Juli wartet die Branche gespannt darauf, ob die ESA den gesteckten Zeitplan für den Jungfernflug der Ariane 6 in diesem Jahr halten kann. Jetzt ist es offiziell: Bis mindestens 2024 bleibt Europa ohne eigenen Start.Die Mitteilung zu der erneuten Verschiebung kommt direkt von Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA, über LinkedIn . Zuletzt hatte die Weltraumagentur im Oktober 2022 kommuniziert, dass Ariane 6 im vierten Quartal 2023 erstmals abheben soll. Da für die Rakete aber noch einige wichtige Tests ausstehen, muss man diesen Zeitplan erneut anpassen. "Damit bestätigen die ESA (...), dass der erste Start nun für 2024 geplant ist."Welche nächsten Schritte sind nötig, damit dieser Zeitplan eingehalten werden kann? Aschbacher liefert in dem Beitrag eine Übersicht der wichtigsten Termine bis zum Start. Demnach wird am 29. August eine kurze Feuerprobe der Triebwerke durchgeführt. Am 1. September wird dann am Teststandort in Lampoldshausen die gesamte Oberstufe auf die Probe gestellt.Der wohl wichtigste Test steht dann am 26. September im europäischen Raumfahrthafen in Kourou an. Hier soll sich die Hauptstufe endgültig beweisen, indem die Triebwerke für einen langen Zeitraum befeuert werden. Für die ESA wird der Tag auch deshalb zur besonderen Bewährungsprobe, weil zu diesem Event auch Journalisten eingeladen werden. Läuft alles gut, will man direkt nach dem Test einen präziseren Starttermin nennen können.