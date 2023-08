Alles neu bei Disney+: Werbe-Abo, Preise, Aus für Passwort-Sharing

Netflix hat es vorgemacht, demnächst wird Disney+ nachziehen. Denn der Streaming-Dienst wird nicht nur die Preise anheben, sondern auch gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen. Davon erhofft man sich natürlich einen neuen Schub an Abonnenten.

Disney+ stürmte auf den Markt

Standard mit Werbung Standard Premium Werbung ✅ ❌ ❌ Originals und Katalogtitel ✅ ✅ ✅ Abo-Preis 5,99€/mtl. 8,99€/mtl. 89,90€/jährl. 11,99€/mtl. 119,90€/jährl.

Video-Qualität Bis zu Full HD 1080p Bis zu 4K UHD & HDR Gleichzeitige Streams 2 4 Downloads ❌ ✅ ✅ Audio Stereo 5.1 Dolby Atmos

Zusammenfassung Disney+ erhöht ab Herbst 2023 die Preise und plant Maßnahmen gegen Account-Sharing.

Der Streaming-Dienst erreichte die ursprünglich angepeilte Abonnentenzahl früher als geplant.

Los geht es bei rund 6 Euro im Monat, 9 Euro für Offline-Downloads und keine Werbung, 12 Euro für 4K/HDR und 4 Streams.

Maßnahmen gegen Account-Sharing ab 2024, um neue Abonnenten zu generieren.

Disney+ folgt dem Netflix-Playbook, um Wachstum zu stabilisieren.

Disney+ hat im Oktober 2019 in den USA einen regelrecht sensationellen Start hingelegt, in Europa erfolgte der Marktstart ein knappes Jahr später, dieser war aber ebenso erfolgreich. Der Dienst erreichte die ursprünglich angepeilte Abonnentenzahl wesentlich früher als geplant und pulverisierte damit die zunächst eher vorsichtigen Erwartungen des Disney-Managements - natürlich profitierte auch Disney+ vom "Corona-Effekt", da sich viele ein Streaming-Abo während der Lockdowns holten.Doch dieses Wachstum hat sich längst stabilisiert, die Fabelzahlen der ersten Monate und Jahre sind längst Geschichte. Mittlerweile kocht auch Disney+ nur noch mit Wasser und muss sich Maßnahmen überlegen, wie man zusätzliche Abonnenten holen und die steigenden Kosten ausgleichen kann.Und hier geht Disney+ nun nach dem "Netflix-Playbook" vor: Denn im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen gab Disney-CEO Bob Iger bekannt, dass man ab Herbst die Preise erhöhen wird. Aktuell kostet Disney Plus 8,99 Euro im Monat, wer sich ein Jahresabo holt , bezahlt dafür 89,90 Euro.Künftig wird es aber drei unterschiedliche Schienen geben: Los geht es bei 5,99 Euro im Monat. Hier bekommt man zwei parallele Streams mit maximal 1080p bzw. Stereo 5.1, aber keine Downloads und muss vor allem mit Werbung leben. Wer letztere nicht sehen möchte und zudem Offline-Downloads nutzen will, bezahlt ab 1. November 8,99 Euro. Das volle Paket mit 4K/HDR, Dolby Atmos und vier Streams kostet dann 11,99 Euro (119,90 Euro auf das Jahr gerechnet). Das bedeutet, dass das derzeit verfügbare (einzige) Monatsabo um satte drei Euro teurer wird.Dem höheren Preis wird man künftig auch nicht entkommen können, denn Disney plant - ebenfalls nach Netflix-Vorbild - Maßnahmen gegen Account-Sharing. Wie Engadget berichtet, sagte Iger, dass sein Unternehmen "aktiv nach Möglichkeiten sucht", um "die gemeinsame Nutzung von Konten und die besten Optionen für zahlende Abonnenten, ihre Konten mit Freunden und Familie zu teilen, anzusprechen". Anders gesagt: Wer sein Konto mit anderen teilt, die nicht im selben Haushalt leben, muss ab 2024 mit Maßnahmen dagegen rechnen.