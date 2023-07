Diese Woche neu: Serien und Filme bei Prime Video, Netflix & Disney+

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit 30 neuen Filmen und Serien. Darunter Streifen wie Scream und neue Folgen von Futurama, The Witcher und How I Met Your Father. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Qualität vor Quantität bei der Filmauswahl

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 30

Unbekannt: Die kosmische Zeitmaschine ab 24. Juli

Die Tautropfentagebücher ab 24. Juli

Mark Normand: Soup to Nuts ab 25. Juli

Sintonia: Staffel 4 ab 25. Juli

Bonn ab 25. Juli

Baki Hanma: Staffel 2 ab 26. Juli

Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman ab 26. Juli

Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde ab 27. Juli

The Witcher: Staffel 3 Ausgabe 2 ab 27. Juli

Paradise ab 27. Juli

Küssen und andere lebenswichtige Dinge ab 27. Juli

Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti ab 27. Juli

Love, Sex and 30 Candles ab 28. Juli

Captain Fall ab 28. Juli

D.P.: Staffel 2 ab 28. Juli

Eine perfekte Geschichte ab 28. Juli

Der Schneider: Staffel 2 ab 28. Juli

How to Become a Cult Leader ab 28. Juli

Scream ab 28. Juli

Godzilla vs. Kong ab 29. Juli

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 30

Emily ab 24. Juli

Respect ab 25. Juli

The Sex Lives of College Girls | Staffel 2 ab 28. Juli

Good Omens | Staffel 2 ab 28. Juli

Generation Beziehungsunfähig ab 30. Juli

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 30

Futurama - Staffel 11 ab 24. Juli

How I Met Your Father - Neue Folgen der 2. Staffel ab 26. Juli

Drag Me to Dinner - Staffel 1 ab 26. Juli

Hör mal, wer da hämmert - Staffel 1 bis 8 ab 26. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly ab 28. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas ab 30. Juli

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Geht es um die schiere Masse an Serien und Filmen, hat einmal mehr Netflix die Nase vorn. Aufgrund der internationalen Ausrichtung (u.A. Titel aus Korea, Spanien und Südamerika) müssen sich die echten Highlights allerdings erst entpuppen. Gute Chancen haben in jedem Fall die neuen Folgen von The Witcher und der deutsche Sci-Fi-Thriller Paradise mit Kostja Ullmann. Zudem gehören Scream (2022) und Godzilla vs. Kong zu den Highlights.Bei Amazon Prime Video und Disney+ ist das Programm in dieser Woche leicht ausgedünnt. Mit der zweiten Staffel von Good Omens und der mittlerweile elften Staffel von Futurama kann sich aber auch hier das Programm durchaus sehen lassen. Zusätzlich gehen neue Folgen von How I Met Your Father und acht Staffeln von Hör mal, wer da hämmert auf Sendung. Und wer Moderne und Nostalgie verbinden möchte, der kann sich auf Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly freuen.Wer weiter in die Zukunft blicken will, findet im unteren Teil dieses Artikels die Links zu allen Juli-Highlights der Streaming-Plattformen.