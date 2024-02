Disney+: Maßnahmen gegen Passwort-Sharing haben nun Termin

Maßnahmen gegen Passwort-Sharing sind im Vorjahres-Sommer an­ge­kün­digt worden, doch bisher war nicht klar, wann Disney diese in die Pra­xis umsetzen wird. Bislang war nur von 2024 die Rede, nun scheint sich Mitte März als Start entsprechender Schritte abzuzeichnen.

Hulu macht den Anfang, Disney+ zieht nach

Zusammenfassung Disney plant Maßnahmen gegen Passwort-Sharing

Hulu setzt ab 14. März neue Nutzungsrichtlinien um

Hulu-Vertrag verbietet Teilen außerhalb des Haushalts

Haushalt definiert als Sammlung persönlicher Geräte

Hulu kann bei Verstoß Zugang zum Dienst beschränken

Disney+ wird ähnliche Regeln wie Hulu einführen

Zeitpunkt der Änderungen in Europa noch unklar

Ab dem 14. März müssen sich jedenfalls Kunden der Disney-Tochter Hulu auf neue Richtlinien vorbereiten. In einer Mail an Abonnenten schreibt Hulu, dass man "Einschränkungen für die gemeinsame Nutzung deines Kontos außerhalb deines Haushalts" hinzufügen wird.Laut Ars Technica wurde der Abonnentenvertrag von Hulu am 25. Januar 2024 aktualisiert, dort kann man nun lesen, dass Nutzer "ihr Abonnement nicht außerhalb ihres Haushalts teilen dürfen". Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wie ein Haushalt definiert ist. Hierzu schreibt Hulu, dass das eine "Sammlung von Geräten" sei, "die zu ihrem persönlichen Hauptwohnsitz gehören und von den dort wohnenden Personen genutzt werden".Auch das Wie der Erfassung ist ein Thema, also wo sich welches Gerät befindet, dazu kommt, was bei etwaigen Verstößen passiert: "Wir können nach eigenem Ermessen die Nutzung deines Kontos analysieren, um die Einhaltung dieser Vereinbarung zu überprüfen. Wenn wir nach eigenem Ermessen feststellen, dass Sie gegen diese Vereinbarung verstoßen haben, können wir den Zugang zum Dienst einschränken oder beenden und/oder alle anderen Schritte unternehmen, die nach dieser Vereinbarung zulässig sind (einschließlich der in Abschnitt 6 dieser Vereinbarung genannten)."Der Abschnitt, auf den sich Hulu beruft, beschreibt, dass der Dienst den Zugang ohne Vorankündigung "einschränken, aussetzen oder kündigen" kann. Nach der Ankündigung von Hulu hat mittlerweile auch Disney+ bestätigt, dass das ebenso für die Streaming-"Schwester" gilt - die Hulu-Inhalte sind in Europa Teil von Disney+.Wann diese Änderungen hierzulande gelten werden, ist bis jetzt nicht genau bekannt, die Frage nach dem Ob stellt sich aber sicherlich nicht. Denn man kann davon ausgehen, dass Disney auch bei uns das Passwort-Sharing einschränken wird.