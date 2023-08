Micky aus der Dose: Disney will stark in KI investieren, Kosten senken

Der Streik der Autoren und Schauspieler in Hollywood scheint den Entertainment-Konzern Disney nicht zu beeindrucken. Das Unternehmen will offenbar massiv in Künstliche Intelligenz investieren, auch um die Produktionskosten zu drücken.

Arbeitsgruppe erkundet KI-Nutzung in allen Bereichen

Zusammenfassung Disney will in KI investieren, um Kosten zu senken.

KI-Spezialisten werden in vielen Bereichen eingesetzt.

Disney will unter anderem ein KI-gestütztes Werbesystem entwickeln.

KI kann Kosteneinsparungen erzielen und neue Konzepte entwickeln.

Beispiel: Entwicklung des Miniroboters "Baby Groot" mit Machine-Learning.

Disney hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die feststellen soll, wie Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) innerhalb des Konzerns auf breiter Front eingesetzt werden können. Ziel ist offenbar vor allem eine Senkung der Kosten, was letztlich zu höheren Gewinnen für das Unternehmen führen soll.Derzeit sucht Disney auf Job-Portalen in großem Umfang neue Mitarbeiter, die Erfahrung mit KI- und Machine-Learning-Technologien haben. Sie sollen in vielen Bereichen eingesetzt werden, seien es die Vergnügungsparks, die Filmproduktion, die Entwicklung oder das Fernseh- und Marketing-Geschäft des Konzerns. Unter anderem will Disney laut den Stellenanzeigen ein KI-gestütztes Werbesystem entwickeln.Quellen innerhalb von Disney bestätigten die Pläne des Konzerns rund um die großen KI-Investitionen bereits. Unter anderem begründeten sie den Schritt mit dem Zwang für große Medienfirmen, sich entweder erfolgreich mit der Verwendung von Künstlicher Intelligenz zu ihrem Vorteil zu beschäftigen, oder eben überflüssig zu werden. KI könne vor allem ein Werkzeug sein, um die stark gestiegenen Produktionskosten von Filmen besser zu kontrollieren.Auf Dauer ließen sich mit KI Kosteneinsparungen erzielen. Das Gleiche gelte auch für die Kundenbetreuung oder die Entwicklung neuer Konzepte. Ein Beispiel für die Nutzung von KI bei Disney sei die Entwicklung des Miniroboters "Baby Groot", der mithilfe von Machine Learning entwickelt wurde und die Bewegungen und die Personalität des gleichnamigen Charakters aus dem "Guardians Of The Galaxy"-Franchise nachahmt.