Meta startet KI-Tools "AudioCraft" zur Erzeugung von Musik und Sounds

Meta hat nach einer kurzen Beta-Phase jetzt mit "AudioCraft" ein neues KI-Tool veröffentlicht, mit dem Nutzer Musik, Soundeffekte und andere Audioinhalte anhand von Texteingaben erzeugen können. Der Konzern hat für das Training der KI extra Inhalte gekauft oder lizenziert.

Das System besteht aus drei verschiedenen KI-Modellen, die mit Tausenden von Stunden an Audiodaten trainiert wurden . Zu den Komponenten gehören MusicGen für die Erzeugung von Musik, AudioGen für die Erzeugung von Soundeffekten und das allgemeine EnCodec, das für das Training der Modelle zuständig ist.MusicGen kann Instrumentalmusik verschiedener Genres auf der Grundlage von Textvorgaben erstellen, die die Stimmung, die Instrumente, das Tempo und andere Eigenschaften beschreiben. AudioGen erzeugt aus Textbeschreibungen Soundeffekte wie Tiergeräusche, Wetter, mechanische Klänge und mehr.AudioCraft ist laut Meta in der Lage qualitativ hochwertiges Audio zu produzieren und sich zudem einfach bedienen zu lassen.Die Modelle könnten für Spieleentwickler bei der Erstellung von Soundeffekten und für Marketingteams bei der Erstellung kommerzieller Soundtracks oder Effekte hilfreich sein. Meta hat bestätigt, auch diese KI-Tools als Open-Source anbieten zu wollen.Meta ist aktuell dabei, eine KI nach der anderen vorzustellen oder freizugeben - so gab es gerade erst einen Bericht, dass KI-"Persönlichkeiten" Facebook cool machen sollen . Meta will dafür Chatbots erstellen, die neue Inhalte und direkte Konversationen bieten, zum Beispiel als bekannte Persönlichkeiten wie Abraham Lincoln.