Spielkonsolen: Nintendo Switch ist die neue Nummer 2

Die Nintendo Switch hat einen neuen Meilenstein erreicht; mit rund 125,6 Millionen verkauften Einheiten ist sie nicht nur Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten, sondern erklimmt auch den zweiten Rang des herstellerübergreifenden Rankings. Damit hat Nintendos Flaggschiff nach sechs Jahren auf dem Markt nun endlich die PlayStation 4 hinter sich gelassen. Die PlayStation 2 wird sie jedoch voraussichtlich nicht mehr einholen können. Deren Verkaufszahlen befinden sich, Stand März 2023, bei etwa 155 Millionen Konsolen. Die Switch müsste sich also nochmals 30 Millionen Mal verkaufen, brachte es aber im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Absatz von nur noch 18 Millionen Einheiten - 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Indiz dafür, dass die Ära der Handheld-Hybridkonsole langsam zu Ende geht.



Mit der Playstation 5 und der XBox Series X/S befindet sich die neueste Konsolengeneration nun schon seit über zwei Jahren auf dem weltweiten Konsolen-Markt. Während Sonys neues Zugpferd bereits etwa 38,4 Millionen Einheiten verkaufen konnte, steht Microsofts neue Spielkonsole momentan bei etwa 21,4 Millionen.



Vor allem die Erwartungen an die Playstation 5 sind hoch, denn alle Vorgänger-Konsolen verkauften sich bisher extrem gut. Die Playstation 2 wurde am 4. März 2000 in Japan veröffentlicht. 22 Jahre später ist sie mit 155 Millionen verkauften Geräten immer noch die meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten. Sollten Microsoft und Sony die hohe Nachfrage decken können, so würden die beiden Gaming-Plattformen möglicherweise schon bald unter den Top 10 der Spielekonsolen auftauchen.

