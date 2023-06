Media Markt: Nintendo Switch + Mario-Spiel jetzt im günstigen Bundle

Wer mit dem Kauf der Nintendo Switch liebäugelt, sollte sich dieses günstige Bundle bei Media Markt genauer ansehen. Die beliebte Hybrid-Konsole wird zusammen mit Super Mario 3D World (inkl. Bowser's Fury) zu einem Preis von unter 300 Euro angeboten - ein solider Deal.

Einmal mehr sinkt der Preis für das Paket aus der klassischen Nintendo Switch und dem Super Mario-Bestseller unter 300 Euro, womit man nahezu bedenkenlos zuschlagen kann. Gerade für den Sommer eignet sich die Switch zudem perfekt als Konsole für Urlaub, Garten oder Balkon.Die Nintendo Switch ist eine beliebte Hybrid-Spielkonsole, die Mobilität und stationäre Spiele miteinander verbindet. Sie kann als Heimkonsole an einen Fernseher angeschlossen oder für unterwegs als tragbares Gerät verwendet werden. Die Konsole besteht aus einem zentralen Modul und abnehmbaren "Joy-Con" Controllern, die an beiden Seiten des Moduls befestigt sind.Der 6,2-Zoll-Touchscreen bietet eine 720p-Auflösung im Handheld-Modus und bis zu 1080p, wenn er an einen Fernseher angeschlossen ist. Ein wichtiger technischer Vorteil ist die flexible Spielsteuerung: Spieler können einzeln mit einem Joy-Con spielen, beide Joy-Cons in der Hand halten oder den Switch Pro Controller verwenden. Mit ihrer Multiplayer-Fähigkeit, sowohl lokal als auch online, bietet die Nintendo Switch eine beeindruckende und vielseitige Spielerfahrung.Das Bundle enthält das Spiel Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ein herausragendes Action-Adventure-Plattformspiel, das ursprünglich für die Wii U entwickelt und später für die Nintendo Switch verbessert wurde. Super Mario 3D World bietet klassische Mario-Action in einer 3D-Welt, in der bis zu vier Spieler gleichzeitig spielen können. Mit einer Vielzahl von Leveln und Herausforderungen bietet das Spiel stundenlangen Spaß.Das "Bowser's Fury"-Addon ist eine eigenständige Erweiterung, die eine offene Welt zum Erkunden bietet und Mario gegen einen gigantischen, wütenden Bowser kämpfen lässt. Spieler können auch im Zwei-Spieler-Modus spielen, wobei der zweite Spieler als Bowser Jr. agiert. Dieses Bundle bietet eine fantastische Kombination aus Hardware und Software, die sowohl alte als auch neue Nintendo-Fans begeistern wird.