Super Mario Bros. Wonder: Die Switch bekommt ein neues 2D-Mario

Gewohntes Gameplay, verbesserte Grafik

Wunderblumen und Spaß im Koop

Nintendo hat am Mittwoch auf seiner neuesten Direct-Ausgabe viele Spiele vorgestellt, die in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen. Zu diesen zählt auch Super Mario Bros. Wonder, ein klassisches 2D-Jump-and-Run mit Mario und seinen Freunden, jedoch mit einem frischen Grafikstil und vielen Gameplay-Neuerungen.Anders als New Super Mario Bros. U Deluxe (2019) ist Super Mario Bros. Wonder keine Neuauflage eines älteren Spiels, sondern ein vollkommen neues Abenteuer von Mario und seinen Freunden. Optisch präsentiert dieses sich wieder in ziemlich knalligen und bunten Farben, insgesamt wirken die Charaktere und auch die Spielwelt detailliert und lebendig.Super Mario Bros. Wonder setzt weiterhin auf das klassische Spielprinzip. Der kleine Klempner rennt und hüpft also wieder einmal von links nach rechts durch die verschiedenen Levels, um das mit einer Fahne markierte Ziel zu erreichen. Das Ankündigungsvideo zeigt auch verrückte Hindernisse wie kugelrunde Flusspferde oder Schafsherden sowie Kämpfe mit Bossgegnern. Die Weltkarte ist ebenfalls kurz zu sehen, über welche Spieler Zugang zu den unterschiedlichen Regionen erhalten.Die größte Neuerung im Spiel dürften die Wunderblumen sein, welche immer wieder für Überraschungen sorgen. Etwa verwandeln diese Mario in eine stachelige Kugel, die alles zertrümmert, was ihr in den Weg kommt, oder sie erwecken Röhren zum Leben. Ebenfalls neu: ein Power-up, mit dem Mario zu Elefant-Mario wird. Dieser kann dann Gegnern wie Gumbas oder Koopas nicht nur auf den Kopf springen, sondern diese auch mit seinem Rüssel verkloppen.Gespielt wird Super Mario Bros. Wonder entweder allein oder im lokalen Koop mit bis zu drei Freunden. Neben Mario sind noch weitere Charaktere spielbar, Nintendo nennt hier Luigi, Peach, Daisy, Yoshi und Toad. Partien zu viert sehen dementsprechend zwar etwas chaotisch, aber dennoch ziemlich unterhaltsam aus.Super Mario Bros. Wonder erscheint bereits am 20. Oktober 2023 für die Nintendo Switch.