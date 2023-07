Per Bonify-App: Schufa plant Warnsystem bei negativen Einträgen

Der für viele Menschen wichtige Schufa-Score soll in Zukunft einfacher und kostenlos zugänglich sein. Proaktiv will die Auskunftei zudem frühzeitig über negative Einträge informieren. Knackpunkt: Für Dienste zur Bonitätseinschätzung wird die oft kritisierte Bonify-App benötigt.

Der Kontoauszug entscheidet

Zusammenfassung Schufa-Score künftig kostenlos, Benachrichtigung bei Negativeinträgen

Schufa sammelt Daten von 68 Mio. Menschen, Score nicht transparent

Kostenlose Services eventuell mit Datensammelwut verbunden

Bonify-App zur Bonitätsprüfung & Einblick auf Konto ab 2024

Kritik von Bürgerbewegung Finanzwende & Open Schufa

Score entscheidet weiterhin über Kredit, Verträge, Mietwohnungen

EuGH prüft Verstöße gegen DSGVO

Schufa

Die Schufa sammelt Daten von mehr 68 Millionen Menschen, um deren Kreditwürdigkeit in einem nur wenig transparenten System des Schufa-Scores zu berechnen. Nur die wenigstens dürften einen genauen Einblick in ihre Daten nehmen. Vor allem auch aus dem Grund, da tagesaktuelle Berechnungen des Bonitätsscores und der offiziell gültige Nachweis mindestens 30 Euro kostet oder aber ein Premium-Abo bei der Schufa erfordern.Abhilfe soll in Zukunft "Bonify" schaffen, eine Finanzmanager-App zur Bonitätsprüfung. Der Betreiber, das Berliner Fintech-Startup Forteil, wurde im letzten Jahr von der Schufa aufgekauft. Im Interview mit der Zeit (Paywall) gab Schufa-Chefin Tanja Birkholz an, dass die App noch in diesem Jahr für einen kostenlosen Abruf der eigenen Schufadaten genutzt werden kann. Außerdem plant man, registrierte Nutzer automatisch zu benachrichtigen, sobald Negativeinträge in der Datenbank auftauchen.Die Schufa und Bonify stehen allerdings in der Kritik. Ab 2024 sollen Nutzer der Schufa Einblick auf ihr Konto gewähren, um die Bewertung der Wirtschaftsauskunftei und im Optimalfall auch ihren Schufa-Score zu verbessern. Ein Dorn im Auge der Bürgerbewegung Finanzwende, deren Petition "Finger weg von meinem Konto" sich bereits über 300.000 Unterstützer angeschlossen haben. Ebenso fordern Projekte wie "Open Schufa" seit Jahren eine Offenlegung der Formel hinter dem Scoring-Verfahren.Es bleibt abzuwarten, ob kostenlose Services weiterhin mit einer scheinbar größer werdenden Datensammelwut der Schufa in Verbindung stehen werden und dürfen. Immer wieder ist die Auskunftei Thema am Europäischen Gerichtshof (EuGH), vor allem in Verbindung mit potenziellen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bis dahin entscheidet weiterhin der allgegenwärtige Schufa-Score über die Vergabe von Krediten, Handyverträgen, Mietwohnungen und Co.