Der PC-Markt leidet, Lenovo, Dell und Acer besonders hart getroffen

Erst im Mai berichteten wir, dass erste Vertreter der PC-Branche mit einer Erholung des Marktes rechnen. Rund zwei Monate später zeigt sich, dass das eher Zweckoptimismus war, der nichts mit der Realität des Marktes zu tun hat. Darauf deuten jedenfalls aktuelle Zahlen hin.

Zweistelliges Minus

Zusammenfassung PC-Markt im 2. Quartal 2023: Gesamtminus von 13,4%, 6. Quartal in Folge.

Marktführer Lenovo: Rückgang von 18,4%, Dell 22%, Acer 19,2%.

Apple 10,3% Plus, aber mit günstigem Vorjahresvergleich.

IDC: Makroökonomischer Gegenwind, schwache Nachfrage, Verlagerung IT-Budgets.

Erste Vertreter Branche im Mai: Zweckoptimismus, nichts mit Realität zu tun.

Denn die Marktforscher von IDC haben nun ihre aktuellen Ergebnisse über den Stand des PC-Marktes veröffentlicht und diese sprechen eine eindeutige Sprache: So hat es im Zeitraum von April bis Juni 2023 nicht nur das sechste Gesamtminus in Folge gegeben, die roten Zahlen fielen auch ziemlich dramatisch aus - vor allem für einzelne Hersteller bzw. Branchengrößen.Denn insgesamt ging es auf dem PC-Markt im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 13,4 Prozent nach unten, das ist ein mehr als sattes Minus. IDC erläutert: "Dies war das sechste Quartal in Folge, in dem der Markt schrumpfte, bedingt durch makroökonomischen Gegenwind, schwache Nachfrage aus dem privaten und kommerziellen Sektor und eine Verlagerung der IT-Budgets weg vom Gerätekauf." Immerhin: "Trotz des schlechten Ergebnisses schnitt der Markt besser ab, als für das Quartal prognostiziert."Letzteres wird aber die besonders vom Minus betroffenen Hersteller kaum trösten, denn sie wurden hart bis sehr hart getroffen. Marktführer Lenovo konnte im zweiten Quartal von 2023 14,2 Millionen Geräte verkaufen, das ist ein Rückgang von 18,4 Prozent. Noch härter traf es Dell, dort verzeichnete man Stückzahlen in Höhe von 10,3 Millionen, das bedeutet ein Minus von satten 22 Prozent.Der Dritte im Bunde der Hersteller, bei denen es lange Gesichter gibt, heißt Acer . Die derzeitige Nummer 5 kommt auf vier Millionen Geräte, das ist ein Rückgang von 19,2 Prozent. Einziger klarer Gewinner war Apple, die Kalifornier konnten 5,3 Millionen Geräte verkaufen, das bedeutet ein Plus von 10,3 Prozent.Bei Apple hatte IDC jedoch ein Aber anzumerken: "Apple profitierte von einem günstigen Vorjahresvergleich, da das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 aufgrund von COVID-bedingten Stillständen in der Lieferkette Lieferprobleme hatte."