Günstige SSD: WD Blue SN570 (1 TB) bei Media Markt für 39,99 Euro

Anlässlich der Sommer-Deals sinkt bei Media Markt der Preis für die WD Blue SN570 auf nur noch 39,99 Euro. Die NVMe-SSD im M.2-Format bietet 1 TB Speicher und Datenraten von bis zu 3500 MB/s. Eine flotte SSD mit aktuell besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Preisvergleich überzeugt der Media Markt Online-Shop mit der WD Blue SN570 für 39,99 Euro auch aus dem Grund, dass er auf Versandkosten verzichtet. Somit ein tolles Angebot für alle, die nicht auf teure PCIe-4.0-SSDs setzen und trotzdem nicht auf Geschwindigkeit verzichten wollen.Die WD Blue SN570 sticht technisch durch mehrere Merkmale hervor. Ihre PCIe 3.0 x4-Schnittstelle und die Nutzung des 3D-NAND-Flash-Speichers ermöglichen eine sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3500 MB/s bzw. 3000 MB/s. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorgängergeneration, was bedeutet, dass Dateiübertragungen und Systemstarts schneller ablaufen können, was besonders bei datenintensiven Aufgaben und anspruchsvollen Anwendungen von Bedeutung ist.Ebenso zeichnet sich die WD Blue SN570 durch ihre verbesserte Energieeffizienz aus. Sie ist auf geringeren Stromverbrauch optimiert, was sie zu einer attraktiven Option für mobile Geräte wie Laptops macht. Mit dem NVMe-Protokoll bietet sie eine geringere Latenz und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit, insbesondere im Vergleich zu SATA-basierten SSDs.Letztlich setzt die SN570 auf ein verbessertes thermisches Design, das dazu beiträgt, Überhitzung zu minimieren und die Gesamtlebensdauer und Zuverlässigkeit der SSD zu erhöhen. Insgesamt ist die WD Blue SN570 eine empfehlenswerte SSD, die durch ihre technische Ausstattung überzeugt und eine solide Wahl für Nutzer ist, die ihren Speicherplatz erweitern oder von einer SATA-SSD bzw. Festplatte (HDD) möchten.