Media Markt: PlayStation 5 im God of War Ragnarök-Bundle reduziert

Das beliebte Bundle aus PlayStation 5 und dem Top-Spiel God of War Ragnarök wird bei Media Markt jetzt zum Sparpreis von nur noch 529 Euro angeboten. Ein toller Deal für alle, die neu in die PS5-Welt einsteigen oder aber von einer älteren Sony-Konsole upgraden.

Mehr Details zur PlayStation 5 und God of War Ragnarök

Im Preisvergleich zeigt sich Media Markt als günstigster Online-Händler für das God of War-Bundle . Die Lieferung erfolgt zudem versandkostenfrei, eine Abholung in den Filialen kann während der Online-Bestellung reserviert werden. Ein tolles Gaming-Schnäppchen!Die PlayStation 5 (PS5) überzeugt bis heute aufgrund ihrer beeindruckenden technischen Spezifikationen und ihrem umfangreichen Spielekatalog. Sie ist in zwei Varianten erhältlich, das MediaMarkt-Bundle kommt mit der Standardversion samt Ultra-HD Blu-ray-Disc-Laufwerk. Die PS5 bietet eine leistungsstarke AMD-GPU, die Raytracing, 4K-Gaming, HDR und 120 FPS ermöglicht, sowie eine schnelle SSD, die Ladezeiten erheblich verkürzt und nahtlose Spieleerlebnisse bietet. Mit 3D-Audio, haptischem Feedback und adaptiven Triggern im DualSense-Controller wird das Gaming noch immersiver gestaltet.Das im Bundle enthaltene Spiel "God of War: Ragnarök" setzt die epische Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus fort. Nach den Ereignissen des vorherigen Spiels treten die beiden eine neue Reise an, um das Schicksal, das auf sie zukommt, in der rauen und mystischen Welt der nordischen Mythologie zu konfrontieren. Mit verbesserten Grafiken, die die Leistung der PS5 voll ausnutzen, liefert Ragnarök eine unglaublich detaillierte und immersive Spielerfahrung.Das Spiel verfügt über komplexe Charakterentwicklungen, eine fesselnde Handlung und ein verbessertes Kampfsystem, das die Spieler vor neue strategische Herausforderungen stellt. Es ist sicherlich ein Titel, der das volle Potenzial der PS5-Technologie ausschöpft und ein Muss für jeden Gaming-Enthusiasten ist.