AVM gibt Startschuss für großes FritzBox 7530 AX Funktionsupdate

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzBox 7530 AX den Startschuss für das FritzOS 7.56-Funktionsupdate gegeben. Die neue Firmware steht ab sofort zur Verfügung und kommt mit einem ganzen Schwung an Neuerungen und Verbesserungen.

Online-Update starten

Neue Funktionen und Verbesserungen in FritzOS 7.56 Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben

Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FritzBox

Internet:

Die Einstellung, den gesamten IPv4-Datenverkehr der FRITZ!Box über die WireGuard-VPN-Verbindung zu (!) einem Einzelgerät zu senden, wird nicht mehr unterstützt



Formulierungen bei der Einrichtung von Wireguard-VPN-Verbindungen präzisiert



NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Hardware-Uhr verbessert



Optimierter Wechsel von öffentlichen DNS-Servern auf providerseitige DNS-Server

Telefonie:

Robustheit bei der Behandlung von inkonsistenten Daten in Telefonbüchern des Anbieters Apple erhöht



Unterstützung für die Verwendung von bis zu 10 Einzelrufnummern (MSNs) im Telefonietarif "Telekom CompanyFlex"



Änderung: Veraltete Einträge aus der Liste der Telefonieanbieter entfernt

DECT:

Support für DECT-Headsets der Sennheiser EPOS-Serie für ausgehende Rufe und Heranholen per Headset-Taste

Mobilfunk:

Internetverbindung mit Benutzername/Kennwort unterstützt für Mobilfunkstick Alcatel IK41VE1 IoT/M2M 4G (MBIM)

AVM

Die Liste der Änderungen für Nutzer der FritzBox 7530 AX ist lang. So hat AVM an einem Energiesparmodus gearbeitet. Laut dem Unternehmen werden WLAN, LAN und USB in diesem neuen Energiesparmodus besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben.Zudem startet ein neuer Assistent, der alle im Netzwerk festgelegten Grundeinstellungen auf eine neue FritzBox übertragen kann.Das Update steht für Nutzer der FritzBox 7530 AX ab sofort über die Nutzeroberfläche (fritz.box) und auf der Webseite des Herstellers bereit Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten - "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.