Life by You: Termin & Trailer zum Die Sims-Konkurrenten von Paradox

Konkurrenz für die Sims

Die eigene Welt frei erkunden

Paradox Tectonic hat seine kürzlich angekündigte Lebenssimulation Life by You etwas genauer vorgestellt: In dieser können Spieler ihre eigene Welt erschaffen, mit Leben befüllen und dann ihre ganz persönlichen Geschichten erleben. Dabei legen die Entwickler besonders großen Wert auf eine offene und stark anpassbare Spielwelt. Neben einem ausführlichen Trailer gibt es jetzt auch ein Early-Access-Datum.Mit Life by You befindet sich derzeit eine Alternative zu Die Sims in der Mache, welche im Life-Sim-Genre bezüglich Offenheit und Gestaltungsfreiheit neue Maßstäbe setzen will. Dazu bekommen Spieler eine Reihe leicht zu bedienender Editoren und Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie dann Häuser und ganze Städte sowie deren Einwohner bis ins kleinste Detail anpassen können. Auch die Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften der Menschen sind frei wählbar. Wer dennoch an die Grenzen der bereitgestellten Tools stößt, kann dank offiziellem Mod-Support seine eigenen Inhalte ins Spiel bringen.Anders als bei Sims werden Konversationen mit realer Sprache geführt, wobei die jeweiligen Situationen der erschaffenen Menschen die Gespräche beeinflussen. Außerdem ist es möglich, seine eigenen Dialoge zu schreiben.Die Welt von Life by You ist offen und lässt sich daher frei erkunden. Jeder Mensch kann einfach per Drag-and-drop an den gewünschten Ort gebracht oder in der Third-Person-Perspektive direkt gesteuert werden. Der Ankündigungstrailer zeigt unter anderem auch, die die virtuellen Menschen arbeiten und shoppen gehen, sich verlieben und Familien gründen. Durch das Abschließen von Quests lassen sich zudem neue Erlebnisse freischalten.Life by You startet am 12. September 2023 als Early-Access-Titel für den PC via Steam und im Epic Games Store. Konsolenfassungen wurden bisher noch keine angekündigt.