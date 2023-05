Nintendo: Switch-Verkäufe stürzen ab, 2023 aber keine neue Hardware

Nintendo reitet seit 2017 auf einer Erfolgswelle. Diese nennt sich Switch, die Hybridkonsole der Japaner ist ein Riesenerfolg. Doch nach sechs Jahren flaut dieser Lauf etwas ab. Denn die Switch-Verkäufe sind um 22 Prozent gefallen und die Aussichten sind auch nicht gut.

15 Millionen Switch bis Ende März 2024 erwartet

Viele Jahre lang schien die Nintendo Switch nicht aufzuhalten zu sein, denn obwohl es nicht die leistungsstärkste und irgendwann einmal neueste Hardware am Markt war, ging sie weg wie geschnitten Brot. Doch langsam geht der Switch die Puste aus. Denn im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Zahlen des japanischen Herstellers wurde verkündet, dass die Switch-Verkäufe zuletzt um 22 Prozent zurückgegangen sind.Nintendo hat bis Ende März dieses Jahres 17,97 Millionen Stück verkauft und traf damit ziemlich genau die eigenen Voraussagen von 18 Millionen Stück. Im Fiskaljahr, das Ende März 2022 ausklang, waren es noch mehr als 23 Millionen Switch-Konsolen.Die Lage wird sich auch nicht mehr signifikant entspannen oder bessern, denn für sein nächstes internes Jahr (also bis Ende 2024) sagt das Videospiel-Unternehmen 15 Millionen verkaufte Switch-Konsolen voraus. Das bedeutet, dass Nintendo nicht unbedingt damit rechnet, dass Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für einen signifikanten Boost der Hardware-Verkäufe sorgen können.In einer Telefonkonferenz räumte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa ein, dass es derzeit nicht leicht für sein Unternehmen ist, an die Erfolge der letzten Jahre anzuschließen (via Bloomberg ): "Es wird schwierig sein, die Verkaufsdynamik der Switch im siebten Jahr aufrechtzuerhalten."Der Chef des japanischen Herstellers teilte dabei mit, dass es in diesem Geschäftsjahr auch keine neue Hardware geben werde. In der Regel kann man solchen Ankündigungen seitens Nintendo Glauben schenken. Im Gegenzug hat dieses explizite Nein sofort Spekulationen und Vermutungen ausgelöst, dass ein Switch-Nachfolger für einen Termin nach Ende März 2024 zu erwarten ist. Zeit wird es offenbar.