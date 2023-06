Apple-Roadmap für die nächsten zwei Jahre: M3 überall, günstigere VR

Apple plant in den nächsten beiden Jahren ein breites Produkt-Feuerwerk, zu dem jetzt im Grunde eine Roadmap veröffentlicht wurde. Unter anderem will man den neuen Apple M3 ARM-SoC in einer Vielzahl von Produkten integrieren, plant aber auch gleich zwei neue Augmented-Reality-Headsets.

Apple will laut einem von dem US-Journalisten Mark Gurman bei Bloomberg veröffentlichten Bericht in diesem Jahr nicht nur die neue iPhone 15-Serie vorstellen, sondern plant auch noch drei neue Smartwatch-Modelle in Form der Apple Watch 9 und der Apple Watch Ultra der zweiten Generation. Außerdem sind neue MacBooks, iMacs, iPads und diverse weitere Produkte in Arbeit.Bei den MacBooks sollen die Pro-Modelle bereits innerhalb der nächsten paar Monate mit dem neuen Apple M3 aktualisiert werden. Dazu gehört ein MacBook Pro mit 13-Zoll-Display, das den Codenamen J504 trägt und unter anderem den neuen M3 ARM-Chip unter der Haube haben soll. Unter der internen Bezeichnung J514 und J516 sind zudem Modelle mit 14- und 16-Zoll-Displays geplant, in denen der Apple M3 Pro und Apple M3 Max verwendet werden sollen.Ebenfalls in Arbeit sind laut Gurmans Roadmap auch noch zwei neue MacBook-Air-Modelle mit den Codenamen J613 und J615, die ebenfalls den M3 unter der Haube haben sollen. Bei den iPads sind zwei neue Modelle mit OLED-Display geplant, die OLED-Displays haben werden. Hinzu kommt auch noch ein neues iPad Air-Basismodell, das den Codenamen J507 tragen soll.Auch die iMac-Reihe bekommt ein Upgrade, denn Apple hat zwei weitere Modelle mit M3-CPU und den Modellnummern J433 und J434 in Arbeit. Interessanter dürfte aber sein, dass Apple auch noch einen größeren neuen iMac plant, der mit einem über 30 Zoll großen Bildschirm aufwarten soll. Noch soll es kaum Details zu diesen Modellen geben, doch in den kommenden Monaten dürften auch weitere Infos dazu ans Licht kommen.Neben den bereits genannten Produkten befinden sich bei Apple auch noch mehrere Produkte in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Dazu gehören AirPods Pro der dritten Generation, die an die Stelle des im letzten Jahr vorgestellten Vorgängermodells treten sollen. Hinzu kommen auch noch diverse Smart-Home-Produkte, darunter eine neue Apple-TV-Set-Top-Box und Smart-Displays.Für das Jahr 2025 arbeitet Apple angeblich auch noch an zwei neuen Ausgaben seiner Mixed-Reality-Headsets, nachdem man mit dem Apple Vision Pro erst vor Kurzem eine erste, noch kostspielige Variante vorgestellt hat. Neben einer verbesserten Version des Vision Pro ist, wie bereits mehrfach berichtet wurde, auch noch ein deutlich günstigeres Modell geplant, das den Mainstream-Markt ansprechen soll.