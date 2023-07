Apple bereitet sich auf Einführung von M3-Chip-Macs im Oktober vor

Apple bereitet sich auf die Markteinführung der ersten M3-Chip-bestückten Macs im Oktober vor. Geplant ist ein neues Line-up mit einem neuen iMac, einem 13-Zoll MacBook Air und ein MacBook Pro mit der neuen M3-Chip-Generation.

Das meldet das Online-Magazin Bloomberg . Deren "Trefferquote" bei ähnlichen Gerüchten zu Produkt-Aktualisierungen ist allerdings etwas durchwachsen, daher kann man dieses neue Gerücht nur schlecht einschätzen. In den letzten Monaten gab es aber auch immer wieder Hinweise auf Problem ein der Lieferkette, die Verzögerungen bedeuteten. Woher die Informationen genau stammen, blieb auch offen.Nun soll Apple den erwarteten M3-ARM-basierten System-on-a-Chip in Vorbereitung haben und als erstes in eine aktualisierten iMac eingesetzt werden. Dazu gab es schon eine Reihe an Hinweisen. Laut Bloomberg wird zeitgleich auch das MacBook Air - allerdings nur in der 13-Zoll-Variante - und das MacBook Pro mit dem M3 bestücken.Gerüchten zufolge basieren die M3-Chips auf einer neuen 3nm-Technologie und -Bauweise, die sie leistungsfähiger und effizienter macht im Vergleich zu den derzeit in den Macs verwendeten M2-Chips. Viele Details über Apples neuen Prozessor sind bisher aber noch nicht durchgesickert.Erwartet wird die offizielle Vorstellung auch nicht vor dem Herbst. Möglich wäre ein Extra-Event für die M3-Vorstellung dabei ebenso wie die Präsentation im Rahmen des jährlichen iPhone-Events im September. Dazu passen auch die Gerüchte über den Verkaufsstart im Oktober.Laut Mark Gurman von Bloomberg sollen die M3-Chips eine bis zu 20 Prozent schnellere CPU-Leistung und eine bis zu 30 Prozent schnellere GPU als die M2-Chips bieten könnten. Das wäre ein verhältnismäßig großer Vorteil. Gurman merkt zudem an, dass der M3-Chip wahrscheinlich eine ähnliche Anzahl an CPU- und GPU-Kernen haben wird wie der M2-Chip. Der M2 war Ende Juni 2022 gestartet - es wird also Zeit für ein Refresh.