Apple startet VisionOS-Developer-Tools, VR-Labor kommt nach München

Nach der Vorstellung zur WWDC geht es jetzt los: Entwickler haben ab sofort Zugriff auf das neue Software Development Kit für VisionOS. Zudem startet eine Bewerbungsphase für die Entwickler-Versionen der Apple Vision Pro

Erklärung von Apple "Die Apple Vision Pro definiert neu, was auf einer Computerplattform möglich ist. Entwickler:innen können mit der Entwicklung von VisionOS-Apps beginnen, indem sie die leistungsstarken, bereits bekannten Frameworks verwenden. Sie können die Entwicklung mit neuen innovativen Werkzeugen und Technologien wie Reality Composer Pro noch weiter vorantreiben, um völlig neue Erlebnisse für Nutzer:innen zu designen", sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple.



"Indem es die Umgebung um den:die Anwender:in herum nutzt, eröffnet räumliches Computing unseren Entwickler:innen neue Möglichkeiten. Es lässt sie neue Wege zu finden, um Anwender:innen zu verbinden, produktiv zu sein und Unterhaltung auf eine komplett neue Art zu genießen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was sich unsere Entwicklercommunity alles ausdenkt."

Spezielles Labor in München

Zusammenfassung VisionOS SDK & Entwickler-Version von Vision Pro verfügbar

VisionOS-Apps können umgesetzt werden

Bewerbungsphase für Test-Hardware gestartet

Live-Sessions für Entwickler auch in Deutschland

Apple-Anwendungen wie Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit & TestFlight

Datenvergleich beliebter AR- und VR-Headsets: Modell Apple

Vision Pro Microsoft

HoloLens Meta

Quest 3 HTC

Vive XR Elite Technik Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) Virtual Reality (VR) Virtual Reality (VR) Display (3400 x 3400 Pixel je Auge, unbestätigt), Dual micro-OLED, 4K, Binokular 1440 x 936 Pixel je Auge, Dual LBS, Binokular 2064 x 2208 Pixel je Auge, Single LCD, Binokular 1920 x 1920 Pixel je Auge, Dual LCD, Binokular Chipset Apple M2 8-Kern, R1 Zusatzchip Qualcomm Snapdragon 850 Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2 Audio integriert Eingabe Augen- und Gestensteuerung Augen- und Gestensteuerung Controller Controller Laufzeit Akku 2 Stunden, Netzbetrieb Akku 3 Stunden, Netzbetrieb Netzbetrieb Akku 2 Stunden, Netzbetrieb Software Apple VisionOS Windows Holographic Android Android Preis (UVP) 3499 Dollar 3500 Dollar 499 Dollar 1099 Dollar

Das hat Apple heute bekannt gegeben . Entwickler, die Apps für das ab dem kommenden Jahr im Handel erhältliche Apple VR-System entwickeln wollen, können damit nun ab sofort loslegen und ihre Ideen umsetzen.Das visionOS SDK steht für angemeldete Entwickler auf der Apple-Website parat. Um die Apps dann auch tatsächlich mit Apple Vision Pro ausprobieren zu können, wird es spezielle Hardware geben. Apple hat eine Entwickler-Version des Apple Vision Pro angekündigt und wird diese zunächst in einer Art Losverfahren zur Verfügung stellen. Entwickler können sich ab sofort für die Test-Hardware bewerben.Zudem starten in Kürze die ersten Live-Sessions für Entwickler auch in Deutschland. Apple wird mit dem kompletten Entwickler-Kit nach München kommen und dort in einem "Developer Lab" die VR-Technologie vorstellen. Solche Developer Labs werden auch in Cupertino, London, Shanghai, Singapur und Tokio eröffnen.Für die App-Entwicklung kommen zudem alle bekannten Apple-Anwendungen von Xcode über SwiftUI bis hin zum RealityKit, ARKit und TestFlight zur Anwendung.