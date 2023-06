iOS 16.5.1 gestartet: Apple stopft schwerwiegende Schwachstelle

Apple hat eine Reihe neuer Software-Updates unter anderem für iPhone- und iPad-Besitzer veröffentlicht. Die neue iOS-Version 16.5.1 korrigiert einen Fehler beim Aufladen vom iPhone und behebt sicherheitsrelevante Schwachstellen.

Jetzt aktualisieren

Release-Notes iOS 16.5.1



Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen. Zudem wird ein Problem behoben, bei dem das Laden mit dem Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter nicht funktioniert hat.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

So bekommt man iOS 16.5.1

iPhone- und iPad-Nutzer bekommen ab sofort ein neues Update für iOS 16 und iOS 15. Es handelt sich dabei um ein Update ohne Neuerungen. Behoben wird dabei ein Problem, dass dazu führte, das die Ladefunktion mit dem Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter nicht funktionierte. Alle weiteren Änderungen betreffen nicht näher genannte Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Wir haben die von Apple veröffentlichten Release-Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 16.5.1 , iOS und iPadOS 15.7.7, watchOS 9.5.2, macOS Ventura 13.4.1, macOS Monterey 12.6.7 und macOS Big Sur 11.7.8 veröffentlicht.Wichtig für dieses Update: Laut Apple wurden Schwachstellen gestopft, die auch auf älteren Systemen ausgenutzt werden könnten. Es gibt Berichte über aktive Ausnutzungen. Eine Sicherheitslücke kann von Angreifern so ausgenutzt werden, dass sie manipulierte Apps mit beliebigem Code mit Kernel-Rechten ausführen könnten. Daher gibt es auch gleich Updates für iOS/iPadOS 15 und macOS 11 und 12. Ungepatchte Geräte sind damit unnötiger Gefahr ausgesetzt. iPhone-Besitzer sollten zeitnah aktualisieren, um die genannten Probleme und Sicherheitslücken zu beheben.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.