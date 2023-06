AVM-Rabatt: Media Markt bietet Fritz!Repeater 2400 zum Bestpreis

Bei Media Markt findet ihr heute den AVM Fritz!Repeater 2400 zum Sparpreis von nur 77 Euro. Der beliebte WLAN-Verstärker setzt auf die Mesh-Technologie, kann als LAN-Brücke dienen und bietet Datenraten von bis zu 1733 MBit/s per WLAN-ac. Eine gute Ergänzung zur FritzBox.

Blick man auf den Preisverlauf der letzten sechs Monate, erreicht der Fritz!Repeater 2400 mit 77 Euro einen neuen Tiefpreis . Der Media Markt Online-Shop ist dabei mindestens 15 Euro günstiger als die Konkurrenz und liefert versandkostenfrei.Der AVM FRITZ!Repeater 2400 ist ein FritzBox-Zubehör zur WLAN-Netzwerkerweiterung, das darauf ausgelegt ist, eine nahtlose und leistungsstarke Internetverbindung in allen Bereichen Ihres Zuhauses oder Büros sicherzustellen. Mit seiner Dualband-Technologie kann der Repeater sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerke unterstützen, um eine optimale Geschwindigkeit und Abdeckung zu gewährleisten.Der Repeater ist auch abseits einer FritzBox mit vielen gängigen WLAN-Routern kompatibel und bietet Übertragungsraten von bis zu 1733 MBit/s bei 5 GHz und 600 MBit/s bei 2,4 GHz. Durch sein kompaktes Design ist der FRITZ!Repeater 2400 einfach zu installieren und unauffällig in jeder Umgebung zu platzieren.Das Design des AVM FRITZ!Repeater 2400 sorgt dafür, dass der WLAN-Verstärker stets die effizienteste Verbindung zum Router und zum Endgerät herstellt, indem es das sogenannte Crossband-Repeating verwendet. Dies verbessert die WLAN-Abdeckung und Geschwindigkeit im ganzen Haus. Zusätzlich bietet der Repeater erweiterte Sicherheitsfunktionen mit WPA2-Verschlüsselung und eine einfache Einrichtung durch das Wi-Fi Protected Setup (WPS).Darüber hinaus verfügt der Repeater über einen Gigabit-LAN-Anschluss, der es ermöglicht, netzwerkfähige Geräte ohne WLAN-Funktionalität in das Heimnetzwerk einzubinden. Der AVM FRITZ!Repeater 2400 ist somit eine ideale Lösung für alle, die ihr WLAN-Netzwerk erweitern und verbessern möchten.