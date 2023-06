AVM behebt peinlichen Fehler der neuen FritzBox-Firmware per Update

Ende Mai hatte der Routerhersteller AVM ein neues Funktions-Update für die ersten beiden FritzBox-Modelle veröffentlicht . Jetzt gibt es für diese Router ein neues Update - eine der neuen Funktionen tauchte nämlich bei den Nutzern gar nicht auf.

Wichtige Änderungen verfügbar

FritzOS 7.56

Der Punkt "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" wurde unter fritz.box / Assistenten nicht angezeigt

Online-Update nutzen

Zusammenfassung AVM veröffentlicht FritzOS 7.56 für FritzBox 7530 und 7590

Keine neuen Funktionen, aber Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Problem mit neuer 7.55-Funktion behoben

Update kann per Online-Updatefunktion angestoßen werden

Update empfohlen, da sicherheitsrelevante Änderungen mit dabei

Es geht dabei um Aktualisierungen für die FritzBoxen 7530 und 7590. Diese beiden Modelle wurden bereits als erstes mit FritzOS 7.55 ausgestattet, nun folgt FritzOS 7.56 Besitzer der beiden FritzBox können das Update ab sofort beziehen. Es handelt sich dabei um ein reines Wartungs-Update. Das bedeutet, dass es keine neuen Funktionen gibt, wohl aber eine Reihe an Verbesserungen und natürlich Fehlerbehebungen.In den Release-Notes bestätigt AVM, dass es ein Problem mit einer neuen 7.55-Funktion gegeben hatte: Nutzer konnten die "Einstellungen auf eine neue FritzBox übertragen" nicht anwenden, denn die Funktion wurde unter fritz.box / Assistenten nicht angezeigt. Die Funktion gehört zu den Neuerungen von FritzOS 7.55. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da AVM auch immer sicherheitsrelevante Änderungen mit veröffentlicht. In den Release-Notes wird nur die Fehlerbehebung aufgeführt:Das Update kann auch per Online-Updatefunktion angestoßen werden. Dazu wird die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Falls das Update noch nicht angezeigt wird, muss man sich noch etwas gedulden, um das Online-Update durchzuführen.