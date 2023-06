Update mit sechs Änderungen für FritzRepeater 6000, 3000 AX, 1200 AX

Zum Start in die Woche liefert AVM eine frische Runde Labor-Updates für einige seiner Repeater-Produkte bereit. Für die FritzRepeater 6000, 3000 AX und 1200 AX gibt es rund vier Wochen nach dem letzten Update damit einige Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.

AVM liefert neue Labor-Updates für seine Repeater-Produkte

Verbesserung:

Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze



Detailverbesserungen für die manuelle Auswahl des WLAN-Kanals



Stabilitätsverbesserung

Behoben:

Datenschutzerklärung bei der Einrichtung im Offlinemodus nicht aufrufbar



Die Auslastung der WLAN-Umgebung auf 2,4 GHz wurde u.U. nicht richtig erkannt



Die WLAN-Energiesparfunktion (GreenAP) wurde bei mehrfacher De- und Aktivierung von WLAN u.U. nicht aktiv

AVM

Nachdem man vor wenigen Tagen einige FritzBox Kabel-Modelle mit dem Funktions-Update FritzOS 7.56 versorgt wurden, wendet sich die Entwicklungsabteilung von AVM heute drei FritzRepeatern zu. Der FritzRepeater 1200 AX kommt damit auf die FritzOS 7.51-106646, die Modelle 6000 und 3000 AX folgen mit den Versions-Endungen 47 und 48. Der Umfang des Updates reicht in diesem Fall sogar für Patchnotes, die auf drei Verbesserungen und drei Fehlerbehebungen hinweisen, die alle Repeater erhalten.Demnach musste AVM noch einmal Hand an die Einstellungen für individuelle Namen für die WLAN-Funknetze legen. Hier spricht man nur von "Detailkorrekturen", führt aber nicht weiter aus, was verbessert wurde. Ähnlich verhält es sich mit der angepassten manuellen Auswahl des WLAN-Kanals und den weiteren "Stabilitätsverbesserungen".Weiterhin wurde ein Fehler behoben, durch den das Abrufen der Datenschutzerklärung bei der Einrichtung im Offlinemodus verhindert wurde. Ebenfalls ausgeräumt: Vor dem Update konnte es bei der Erkennung der Auslastung der WLAN-Umgebung auf 2,4 GHz zu Fehlern kommen. Zu guter Letzt wurde ein Bug mit der Energiesparfunktion (GreenAP) ausgeräumt. Die wurde vor dem Update nicht korrekt aktiviert, wenn sie zuvor mehrfach an- und abgewählt worden war.