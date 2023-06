Philips Hue: Smarte Steckdosen bei Media Markt jetzt zum Bestpreis

Aktuell erhaltet ihr im Media Markt Online-Shop ein Bundle aus drei Philips Hue Smart Plugs für nur 59,99 Euro. Für eine smarte Steckdose des namhaften Herstellers werden somit nur noch etwa 20 Euro fällig. Ein praktisches Set, um sein Smart-Home-System zu erweitern.

3x Philips Hue Smart Plug Jetzt für 59,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Mehr Details zum Philips Hue Smart Plug

3x Philips Hue Smart Plug Jetzt für 59,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Philips Hue

Das 3er-Set von Media Markt bringt einen soliden Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Dabei können aktuell circa 27 Euro gespart werden . Auch im Vergleich zu anderen Händler überzeugt der Preis des Philips Hue-Bundles.Der Philips Hue Smart Plug ist eine smarte Steckdose, die darauf abzielt, die Bequemlichkeit und Effizienz des Smart Home zu verbessern. Dieser kompakte und intelligente Stecker ermöglicht es den Nutzern, nicht-smarte Geräte, wie zum Beispiel Standardlampen oder andere Elektronikgeräte, über eine App auf ihrem Smartphone oder Tablet zu steuern.Mit ihm können Sie jedes Gerät in Ihrem Zuhause ein- und ausschalten, solange es an den Smart Plug angeschlossen ist. Er ist mit allen Hue-Produkten kompatibel und lässt sich problemlos in Ihr bestehendes Philips Hue-System einbinden.Die Fähigkeiten des Philips Hue Smart Plugs gehen jedoch über einfaches Ein- und Ausschalten hinaus. Er ermöglicht auch die Automatisierung von Routinen und Zeitplänen, um den Energieverbrauch zu optimieren und für zusätzlichen Komfort zu sorgen. Außerdem unterstützt der Smart Plug Sprachsteuerung mit Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit, was eine einfache und bequeme Steuerung ermöglicht.Der Philips Hue Smart Plug ist eine sinnvolle Ergänzung für jedes Smart-Home-System und bietet eine einfache Möglichkeit, traditionelle Geräte in das Zeitalter der smarten Technologie zu bringen. Gerade im 3er-Set kann man zu diesem Preis vergleichsweise günstig mehrere "Altgeräte" ins Netzwerk einbinden.