Smarte Lampe: Philips Hue Go bei Media Markt jetzt für nur 55 Euro

Smart, kabellos und mit 16 Millionen Farben ist die Philips Hue Go bei Media Markt aktuell für nur 55 Euro zu haben. Die flexibel einsetzbare Lampe bringt es auf eine Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden und versteht sich optimal mit Alexa, Siri und dem Google Assistant.

Anzeige

Philips Hue

Philips Hue Go Lampe Jetzt für 55 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Informationen zur Philips Hue Go

Philips Hue Go Lampe Jetzt für 55 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Laut Preisvergleich legt die Philips Hue Go heute einen ordentlichen Preissturz hin. Von eins 70 Euro geht es auf nur noch 55 Euro . Der Media Markt Online-Shop gehört dabei zu den günstigsten Händlern und liefert die Lampe zudem versandkostenfrei.Die Philips Hue Go ist eine portable, drahtlose und wiederaufladbare Smart-Lampe, die dazu entwickelt wurde, Nutzern die Freiheit zu geben, Lichteffekte nach ihren Wünschen zu steuern. Durch die Integration mit dem Hue Ökosystem ist es möglich, über 16 Millionen Farben und verschiedene Weißtöne anzupassen.Die Leuchte ist mit LED-Technologie ausgestattet und verfügt über eine integrierte Batterie, die eine Nutzungsdauer von bis zu 48 Stunden ermöglicht. Sie kann sowohl als eigenständige Leuchte genutzt werden, als auch als Teil eines umfassenderen Smarthome-Beleuchtungssystems.Eine besondere Eigenschaft der Philips Hue Go ist seine Fähigkeit, mit vielen beliebten Smarthome-Plattformen zu interagieren, einschließlich Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die Verbindung mit diesen Systemen kann die Beleuchtung per Sprachsteuerung, Smartphone-App oder sogar automatisiert durch voreingestellte Szenen und Zeitpläne gesteuert werden.Zusätzlich zur farbigen Beleuchtung bietet die Hue Go auch Lichtwecker-Funktionen und automatische Helligkeitsanpassungen, um eine optimale Beleuchtung zu jeder Tageszeit zu gewährleisten. Mit seinem eleganten Design und seiner flexiblen Funktionalität ist die Philips Hue Go eine vielseitige Ergänzung für jedes Smarthome.