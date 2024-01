Philips Hue: Smarte Beleuchtung bei Media Markt & Saturn reduziert

Bei Media Markt und Saturn erhaltet ihr aktuell einen Rabatt auf die smarte Beleuchtung von Philips Hue. Sowohl das Starterpaket für klassische E27-Lampen samt Hue Bridge als auch der drei Meter lange Hue Lightstrip+ sind in den Online-Shops reduziert.

Philips Hue: E27 Starterpaket und Lightstrip+

Wer sein Smart Home und im Speziellen das Philips Hue-Ökosystem aufbauen oder erweitern möchte, könnte sich für zwei Angebote von Media Markt und Saturn interessieren. Die Händler senken die Preise unter anderem für das "White and Color Ambiance" -Starterset mit drei E27-Lampen auf 89 Euro, während der Hue Lightstrip+ auch weiterhin - ähnlich des Black Friday - im 2+1-Meter-Bundle für 66 Euro verkauft wird.Gerade für Einsteiger bietet sich das beliebte Starterset von Philips Hue an, da es neben den farbig beleuchtbaren E27-Lampen im 3er-Bundle auch die Hue Bridge enthält. Die kann als Basis für den zukünftigen Ausbau des Smart Home oder gar als Hub mit Matter-Unterstützung verwendet werden. Das Ökosystem lässt sich dabei auch in die Amazon Alexa- oder Google Home-Umgebung integrieren, je nachdem welche App oder Sprachassistent*in man bevorzugt.Das Philips Hue Lightstrip+-System besteht hingegen aus selbstklebenden und vor allem erweiterbaren LED-Streifen, die für die Hintergrundbeleuchtung von Möbeln, TV-Geräten, Treppen oder anderen architektonischen Details verwendet werden können. Sie sind in der Lage, 16 Millionen Farben darzustellen und können bequem über die Smartphone-App, Sprachassistenten oder intelligente Schalter gesteuert werden.Sowohl das Philips Hue Starterset als auch der Hue Lightstrip+ werden von Media Markt und Saturn im Zuge der WSV-Deals zum aktuellen Bestpreis angeboten. Günstiger bekommt man die Produkte selten, außer man hofft auf eine weitere Preissenkung zu Aktionen wie dem Black Friday oder Cyber Monday - die zeitlich noch weit entfernt sind.