Serien und Filme: Diese Woche neu bei Disney+, Prime Video & Netflix

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit 30 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Mit dabei sind Highlights wie A Quiet Place, Saw: Spiral, Last Light und White Men Can't Jump. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Last Light: Trailer zur ersten Staffel des Sci-Fi-Dramas auf Disney+

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 20

A Quiet Place ab 15. Mai

Barbie in: Die magischen Perlen ab 16. Mai

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me ab 16. Mai

Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen ab 17. Mai

McGregor Forever ab 17. Mai

Fanfic ab 17. Mai

Faithfully Yours ab 17. Mai

Doctor Cha ab 17. Mai

Rhythm + Flow: Nouvelle École: Staffel 2 ab 17. Mai

Yakitori: Soldiers of Misfortune ab 18. Mai

XO, Kitty ab 18. Mai

Kitti Katz ab 18. Mai

Stumm ab 19. Mai

Kathal - A Jackfruit Mystery ab 19. Mai

Selling Sunset: Staffel 6 ab 19. Mai

Young, Famous & African: Staffel 2 ab 19. Mai

The Good Bad Mother ab 20. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 20

Abseits des Lebens ab 15. Mai

Saw: Spiral ab 16. Mai

Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka! ab 18. Mai

The Ferragnez Staffel 2 ab 18. Mai

Last Light Staffel 1 ab 19. Mai

Bones And All ab 19. Mai

Keanu ab 20. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 20

Fabriken der Superlative - Staffel 1 ab 17. Mai

A Million Little Things - Staffel 4 ab 17. Mai

Up Here - Staffel 1 ab 17. Mai

Justified - Staffel 1-6 ab 17. Mai

Noah ab 19. Mai

White Men Can't Jump ab 19. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Während sich die Netflix-Highlights The Mother und Queen Charlotte in den Top-Listen weit oben platzieren konnten, hält sich das Angebot in dieser Woche in Grenzen. Neben Dokumentationen über Anna Nicole Smith und Conor McGregor nimmt Netflix den Horror-Thriller A Quiet Place mit Emily Blunt und John Krasinski auf. Ansonsten findet man im lediglich eine Vielzahl an Teenie- und Reality-TV-Formaten und eine Handvoll koreanischer Serien. Amazon Prime Video hingegen setzt auf das Drama Abseits des Lebens von und mit Robin Wright (u.a. House of Cards, Forest Gump) und den Horror-Streifen Saw: Spiral mit Chris Rock und Samuel L. Jackson. Zum Wochenende startet zudem die Sci-Fi-Drama-Serie Last Light mit Matthew Fox (u.a. Lost) in ihre erste Staffel. Kunden von Disney+ können sich hingegen auf den Fantasy-Film Noah mit Russell Crowe, Jennifer Connelly und Emma Watson und das Remake von White Men Can't Jump mit Sinqua Walls und Jack Harlow freuen.